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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من بايرن ميونيخ على مواجهة لاتسيو بدوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ

قال أندرياس يونج عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ، إن مواجهة لاتسيو الإيطالي في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم ستكون صعبة للغاية.

وصرح يونج عبر قناة "بي إن سبورتس" عقب إجراء القرعة اليوم الإثنين: "لقد لعبنا مرتين ضد لاتسيو في 2021، وفزنا في المباراتين".


واستدرك مسؤول النادي البافاري: "لكن الوضع اختلف حاليًا لأننا واجهناهم أثناء جائحة كورونا، والملعب كان شاغرًا أما الآن ينتظرنا اللعب وسط 60 ألف متفرج وستكون مواجهة حماسية في روما".

وأضاف "يجب أن نفوز لنتأهل ونسعى للوصول لأبعد نقطة ممكنة في دوري أبطال أوروبا، والوقت لا يزال مبكرًا للحديث عن فرصنا في التتويج باللقب هذا الموسم".

وختم أندرياس يونج تصريحاته: "الفرق الإيطالية قوية لذا يجب أن نكون في أفضل حالة فنية وبدنية خلال فبراير، ومارس".

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