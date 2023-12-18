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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم قنا يكرم الطالبة آسيا لحصولها على برونزية بطولة سكندريات العالم للتايكوندو

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا اليوم الأثنين بمكتبه الطالبة آسيا بهاء الدين محمود بمدرسة تحيا مصر 1 الرسمية للغات لحصولها على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى بطولة سكندريات العالم للتايكوندو.


وأشاد وكيل الوزارة بالمستوى المتميز للطالبة، مؤكداً أن المديرية لا تدخر جهداً فى دعم وإكتشاف المواهب بمختلف مدارس المحافظة وتهيئة الأجواء المناسبة لهم وتجهيزهم  بدنيًا وفنيًا لتشارك في البطولات الرياضية المختلفة محلياً وعالمياً.


الجدير بالذكر أن الطالبة قد حصلت على المركز الأول جمهورى والميدالية الذهبية فى رياضة الكيك بوكسينج ، و أول بطولة الجمهورية للتايكندو بومزا والميدالية الذهبية وحصلت على المركز الثالث جمهورى بومزا والميدالية البرونزية بمحافظة أسوان.

لطالبة آسيا بهاء الدين محمود بمدرسة تحيا مصر 1 الرسمية للغات لحصولها على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى بطولة سكندريات العالم للتايكوندو


كما حصلت الطالبة على المركز الأول جمهورية فى رياضة الجمباز والميدالية الذهبية على مستوى الصعيد فى محافظة الأقصر .

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