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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر سيتي: مواجهة كوبنهاجن في دوري الأبطال صعبة

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

حذر تكسيكي بيجرستاين، المدير الرياضي لمانشستر سيتي، من صعوبة مواجهة كوبنهاجن الدنماركي في دور ال16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال بيجرستاين عقب قرعة الدور الثاني التي أقيمت اليوم الإثنين: "نعرف الفريق الدنماركي جيدا لأننا لعبنا ضده منذ موسمين، فأجواء ملعب كوبنهاجن صعبة للغاية".
وأضاف: "ما حدث في مباراتنا معهم منذ عامين لا يعني شيئا، فلا يمكن إغفال أن كوبنهاجن تأهل من مجموعة تضم بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد وجلطة سراي، فهذا يعني الكثير ونقدر مسيرتهم لأن تجاوزهم هذه المجموعة إنجاز كبير".

وواصل: "لقد تصدرنا مجموعتنا وحققنا العلامة الكاملة ونريد أن نواصل الأداء المميز والنتائج القوية.. نحن حامل اللقب لكن الفوز بالبطولة مرة أخرى سيكون صعبا للغاية لأن كل الفرق المتنافسة على قدر كبير من الكفاءة".

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في كوبنهاجن منتصف فبراير المقبل بينما يقام لقاء الإياب على ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي أوائل مارس 2024.

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