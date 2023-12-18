السيسي لـ المواطنين: أجدد معكم العهد ببذل كل جهد لبناء الجمهورية الجديدة

بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024..

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة للشعب المصري بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024 قائلاً "أبناء مصر أقول لكم بالصدق المعهود بيننا، إنني أدرك يقينا حجم التحديات التي مررنا بها، ومازلنا نواجهها، وأؤكد إدراكي أن البطل في مواجهة التحديات هو المواطن المصري".

وقال الرئيس السيسي، في كلمته للشعب المصري بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024، " المواطن تصدى للإرهاب، وتحمل الإصلاح الاقتصادي، وواجه الأزمات بوعي وحكمة".

وأضاف الرئيس السيسي، "أجدد معكم العهد بأن نبذل معا كل جهد للاستمرار في بناء الجمهورية الجديدة التي نسعى لإقامتها".

وتابع الرئيس السيسي "الجمهورية الجديدة دولة ديمقراطية تجمع أبناءها في إطار احترام الدستور والقانون".