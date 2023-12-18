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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيسي: اصطفاف المصريين أمام الصناديق تصويت أمام العالم على رفضهم لما يحدث في فلسطين

صدى البلد

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي «أتحدث إليكم اليوم وقد غمرتني السعادة بمشهد اصطفافكم وانخراطكم في صفوف الناخبين في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي وهو ما يعد دلالة واضحة لكل متابع في الداخل أو الخارج، عن حيوية وفاعلية الشعب المصري بكل أطيافه وفئاته».

وتابع السيسي، خلال كلمة رسمية له عقب انتخابه رئيسا للبلاد لولايه جديدة، عرضتها قناة " إكسترا نيوز"، : «ويؤكد على أن إرداة المصريين نافذة بصوت كل مصري ومصرية ذلك المشهد الذي تابعته عن كسب ويدفعني لأن أعبر عن عظيم تقديري وامتناني لكل المصريين»

قال الرئيس السيسي انه يعبر عن عظيم تقديره وأمتنانه لكافة المصريين لمشاركتهم في الإنتخابات الرئاسية بكثافة في هذا الوقت الحرج 

 وأضاف الرئيس السيسي ، إن  اصطفاف المصريين امام صناديق الأقتراع ، ليس إختياراً للرئيس فحسب ، ولكن بمثابة  تصويت للعالم كله علي رفض المصريين  لما يحدث في فلسطين .

 وأوضح الرئيس السيسي ،  انه مدرك  يقيناً حجم التحديات التي مرت  علينا ، وأؤكد أن البطل  في تلك الملحمة هو المواطن المصري الأصيل الذي تصدي للأرهاب  وتحمل أعباء الأصلاحالاقتصادي . 

 وقال الرئيس السيسي : أجدد العهد أن نستمرفي بناء الجمهورية الجديدة التي نسعي لأقامتها 

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