أخبارالتكنولوجيا| أرخص موبايل شاومي في 2023.. وخصم 6200 جنيه على وحش هواتف سامسونج S23 Ultra

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
أفضل هاتف رائد من شاومي ينافس iPhone وبسعر أقل
مع إطلاق المزيد والمزيد من الهواتف الذكية الرائدة كل عام، تزداد أهمية اختيار الهاتف المناسب لاحتياجاتك. بالنسبة للكثيرين، يعد iPhone هو الخيار الأول، ولكن قد يكون السعر مرتفعًا بالنسبة للبعض.
يستاهل فلوسك..أرخص موبايل شاومي في 2023
مع ارتفاع أسعار الهواتف الذكية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، أصبح من الصعب على أصحاب الميزانيات المحدودة العثور على هاتف يلبي احتياجاتهم.
قدمت شركة شاومي هاتفًا ذكيًا رائعًا يُدعى Redmi 10C يوفر قيمة ممتازة مقابل المال.
عرض الاثنين..خصم 6200 جنيه على وحش هواتف سامسونج S23 Ultra
على الرغم من انتهاء الجمعة السوداء أو البلاك فريداي تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر ديسمبر.
وشاهدنا عرضا رائعا على موقع أمازون الولايات المتحدة يبيع هاتف سامسونج Samsung Galaxy S23 Ultra بخصم 200 دولار أمريكي أي ما يعادل 6200 جنيه مصري تقريبا.
أرخص تابلت سامسونج في 2023
أصدرت شركة سامسونج في عام 2023 تابلت Galaxy Tab A9 Plus، وهو أرخص تابلت من الشركة في هذا العام.
ولا يتوفر التابلت داخل مصر بسهولة، لكن من المتوقع عند توفره سيكون بسعر يبدأ من 10000 جنيه مصري، وهو سعر مناسب جدًا لإمكانيات التابلت.
شركة Apple تدفع 25 مليون دولار غرامة.. بسبب جروب العيلة
وافقت شركة آبل Apple الأمريكية الرائدة على دفع 25 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية تزعم أنها تضلّل المستخدمين بشأن مشاركة اشتراكات التطبيقات مع جروبات العائلة (Family Sharing).