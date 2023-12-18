أخبارالتكنولوجيا| أرخص موبايل شاومي في 2023.. وخصم 6200 جنيه على وحش هواتف سامسونج S23 Ultra

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

مع إطلاق المزيد والمزيد من الهواتف الذكية الرائدة كل عام، تزداد أهمية اختيار الهاتف المناسب لاحتياجاتك. بالنسبة للكثيرين، يعد iPhone هو الخيار الأول، ولكن قد يكون السعر مرتفعًا بالنسبة للبعض.

مع ارتفاع أسعار الهواتف الذكية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، أصبح من الصعب على أصحاب الميزانيات المحدودة العثور على هاتف يلبي احتياجاتهم.

قدمت شركة شاومي هاتفًا ذكيًا رائعًا يُدعى Redmi 10C يوفر قيمة ممتازة مقابل المال.

على الرغم من انتهاء الجمعة السوداء أو البلاك فريداي تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر ديسمبر.

وشاهدنا عرضا رائعا على موقع أمازون الولايات المتحدة يبيع هاتف سامسونج Samsung Galaxy S23 Ultra بخصم 200 دولار أمريكي أي ما يعادل 6200 جنيه مصري تقريبا.

أصدرت شركة سامسونج في عام 2023 تابلت Galaxy Tab A9 Plus، وهو أرخص تابلت من الشركة في هذا العام.

ولا يتوفر التابلت داخل مصر بسهولة، لكن من المتوقع عند توفره سيكون بسعر يبدأ من 10000 جنيه مصري، وهو سعر مناسب جدًا لإمكانيات التابلت.

وافقت شركة آبل Apple الأمريكية الرائدة على دفع 25 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية تزعم أنها تضلّل المستخدمين بشأن مشاركة اشتراكات التطبيقات مع جروبات العائلة (Family Sharing).