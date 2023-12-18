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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: الحوار الوطني سيكون أكثر فعالية والشباب عبر عن نفسه بالانتخابات الرئاسية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المشهد الانتخابي بالانتخابات الرئاسية لم يشهد اي تجاوزات، مجددا العهد بالاستمرار في بناء الجمهورية الجديدة.

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السيسي لـ المواطنين: أجدد معكم العهد ببذل كل جهد لبناء الجمهورية الجديدة


وأضاف عبدالفتاح السيسي، في كلمته عقب إعلان فوزه بفترة رئاسية جديدة، مساء اليوم الاثنين، أن شباب مصر عبر عن نفسه في الانتخابات، وسنستكمل الحوار الوطني، منوها بأن الحوار الوطني سيكون أكثر فعالية كما سنسعى لتوفير الحياة الكريمة للمصريين.

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن “فخري بكم وببناء مصر لا حدود له”، مضيفا أننا نسعى للجمهورية الجديدة التي تحافظ على امنها القومي.
 

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