السيسي: الحوار الوطني سيكون أكثر فعالية والشباب عبر عن نفسه بالانتخابات الرئاسية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المشهد الانتخابي بالانتخابات الرئاسية لم يشهد اي تجاوزات، مجددا العهد بالاستمرار في بناء الجمهورية الجديدة.



وأضاف عبدالفتاح السيسي، في كلمته عقب إعلان فوزه بفترة رئاسية جديدة، مساء اليوم الاثنين، أن شباب مصر عبر عن نفسه في الانتخابات، وسنستكمل الحوار الوطني، منوها بأن الحوار الوطني سيكون أكثر فعالية كما سنسعى لتوفير الحياة الكريمة للمصريين.

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن “فخري بكم وببناء مصر لا حدود له”، مضيفا أننا نسعى للجمهورية الجديدة التي تحافظ على امنها القومي.

