مستقبل وطن بني سويف ينظم مسيرة بالسيارات احتفالا بفوز الرئيس السيسي

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، مسيرة بالسيارات ضمت المئات من السيارات حاملين أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلام حزب مستقبل وطن، احتفالا بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

انطلقت المسيرة من أمام مقر أمانة الحزب في المحافظة وجابت شوارع وميادين مدينة بني سويف، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، عن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية فى ولاية رئاسية جديدة، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الرسمية اليوم الإثنين.

وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع نتائج المحافظات عقب انتهاء الفرز وفتحت باب الطعن على قرارات اللجان العامة يوم الخميس الماضى، وأعلنت عدم تلقيها أية طعون من المرشحين على نتائج اللجان العامة.