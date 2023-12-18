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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

نقيب المحامين يهنئ السيسي بالولاية الرئاسية الثالثة

صدى البلد

هنأ نقيب المحامين،  عبدالحليم علام ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيسِ الجمهوريَّة؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسيَّة 2024م، وتجديد الشَّعب المصري ثقتَه فيه في هذه المرحلة المهمَّة لقيادة الوطن، متمنيًا له دوام التوفيق لرفعة مصر وشعبها العظيم.

وأكد نقيب المحامين، أن فوز الرئيس السيسى يدل على إرادة ووعي الشعب المصري، في بناء مستقبل مصر فى جميع المناحي بقيادة الرئيس السيسى الحكيمة، وثقة الشعب الكاملة بأن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من التقدم والازدهار لمصر بما يحقق آمال وطموحات الشعب المصرى.

وأشار  عبدالحليم علام، إلى أن نتيجة الانتخابات الرئاسية خير دليل عن ثقة المصريين فى قيادة الرئيس السيسى الرشيدة، الذي عبر بمصر بلحظات فارقة وعصيبة من عمر الوطن.

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