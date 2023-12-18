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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بولاية جديدة: راهن على شعبه وكسب

المستشار بهاء ابوشقة
المستشار بهاء ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ

تقدم المستشار بهاء ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ ، بالتهنئة إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة، مؤكداً بأن الرئيس راهن علي وعي المصريين ، وكسب الرهان.

 

وأضاف أبوشقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم بأن النتيجه التي جاءت بها الانتخابات الرئاسية، هي انعكاس لشعبية الرئيس ودورة الوطني الكبير، والأرقام برهنت أنها بمثابة استفتاء علي حب الرئيس السيسي وتقدير شعبه له.

وبين وكيل الشيوخ أن فوز الرئيس السيسي بهذه النتيجة الكبيرة، له دلالات ايجابيه كبيرة أولها أنه تكليف جديد من الشعب للرئيس لبناء الجمهورية الجديدة، وإيمان المصريين بإخلاص وقدرة السيسي علي حماية مقدرات الوطن.

 

وتابع ابوشقه بأن مشهد الانتخابات عبر فيه المصريين، الي واقع جديد ، يحدوه الامل في وطن يعيش فيه آمنا مستقراً يتولي قيادته قيادة حكيمه رشيدة واعيه ، وهذا المشهد يذكرنا بعبور اكتوبر وتكليف الشعب للرئيس في 30 يونيو.

 

ولفت وكيل الشيوخ بأن القادم افضل ، وان إدارة المصريين بينت وبرهنت بأنها الصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات والتحديات.

وشكر ابوشقه جموع المصريين الذين كانوا علي قدر المسئولية واختاروا رئيس وطني شجاع قادر علي العبور بالوطن الي بر الأمان.

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