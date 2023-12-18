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رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزيرة البيئة: فوز السيسي بالانتخابات الرئاسية يعكس ثقة الشعب المصري في قيادته الحكيمة

صدى البلد

 

تتقدم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وجميع العاملين بالوزارة وجهازيها بأخلص التهاني لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية، ليبدأ مرحلة جديدة من الإنجازات التي تدفع عجلة التنمية للدولة المصرية بما يحقق حياة كريمة للمواطنين ويحفظ حق الأجيال القادمة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية يعكس ثقة الشعب المصري في قيادته الحكيمة للأمة في أحرج المواقف وأكثرها صعوبة، للعبور بهم إلى بر الأمان والحفاظ على كيان الدولة المصرية وكرامة أبنائها، معربة عن ثقتها في ما ستشهده الفترة القادمة من رئاسة فخامته من إنجازات على مختلف المستويات الوطنية والاقليمية والدولية، وخاصة في ملف البيئة الذي شهد طفرة نوعية بعدما حرص سيادته على وضعه ضمن أولويات الدولة المصرية للحفاظ على مواردها الطبيعية وحق مواطنيها في بيئة نظيفة خالية من التلوث، وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.

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