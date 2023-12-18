السيسي: نشأت في أصالة الحارة المصرية العريقة..ولا أملك سوى العمل من أجلكم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي موجها خطابه إلى الشعب المصري، "إنني كما عاهدتكم، رجل مصري نشأ في أصالة الحارة المصرية العريقة، أنتمي إلى المؤسسة العسكرية، ولا أملك في مهمتي التى كلفتموني بها سواء العمل بكم ومن أجلكم".

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤ لفترة جديدة، "لا أدخر جهدا، ولا أسعى سوى لإرضاء الله تعالى، وتحقيق آمالكم وتطلعاتكم".

وأضاف الرئيس "اختياركم لي إنما هو أمانة، أدعو الله أن يوفقني في حملها بنجاح وتسليمها بتجرد".

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن الدولة تضع بناء الإنسان في مقدمة أولوياتها، وتسعى لتوفير الحياة الكريمة له، فضلا عن امتلاك القدرات العسكرية والسياسية والاقتصادية التي تحافظ على أمنها القومي ومكتسبات شعبها، وهذه مصر التي نحلم بها جميعا.

وتابع الرئيس السيسي "فلنعمل معا لأجل مصرنا العزيزة وقوة شعبها واصطفافه دائما وأبدا، وقبل كل شيء وبعد كل شيء لله سبحانه وتعالي، تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر".