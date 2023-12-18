حزب المؤتمر: نتيجة الانتخابات الرئاسية رسالة للعالم بأننا نقف على أرض صلبة

قال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، عكست وعى هذا الشعب، الذي وصل إلى مرحلة تفوق التوقع وتفوق كل اعتقاد، بعدما وقع الشعب المصرى على أولى خطوات الديموقراطية الحقيقية وخروج هذه الأعداد الغفيرة من الشعب المصرى للإدلاء بأصواتها وممارسة حقها الدستورى فى انتخابات رئاسيه تعدديه حقيقية.



وأضاف "مرشد"، في تصريحات صحفية اليوم، أنه الملايين من أبناء الشعب المصرى خرجوا بكافة طوائفهم لإبداء الرأى، في من يختارون لرئاسة مصر الفتره القادمة وحصل كل من المرشحين الأربع على نسبة من الأصوات تفاوتت بين مرشح والاخر.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حصل على أغلبية واضحة في الانتخابات الرئاسية، وهذا يدل على استمرار هذا الشعب بمنح ثقته لقائد الأمة فى المرحلة الحالية، ورغبة الشعب فى استمراره لمدة جديدة؛ استكمالا لما تم من إنجازات وحرصا من الشعب على وضع القيادة الأنسب فى هذا الوقت للحفاظ على الأمن القومى الخارجى والحفاظ على أمن وأمان مصر والمنطقة العربية، فى هذا الوقت.

ولفت إلى أن كلمة السر في الانتخابات الرئاسية، هو وعى الشعب المصرى العظيم وأيضا زيادة وعى الشباب وإقبالهم على ممارسة حقهم الدستورى بشكل ملحوظ واستمرار المرأه قاطرة لكل الاستحقاقات الدستورية.

ونوه بالدور الرائع الذي لعبته الأحزاب السياسية في الانتخابات الرئاسية والشكل الديموقراطى الذي ظهرت عليه، موضحًا بأن هذه الانتخابات كانت رساله بنتيجتها العظيمة إلى العالم الخارجى مفادها أن مصر تقف على أرض صلبة خلف قيادتها السياسية العظيمه وتدعمها فى كل مساراتها وتجدد الثقه بها.