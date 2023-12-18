عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب المؤتمر: نتيجة الانتخابات الرئاسية رسالة للعالم بأننا نقف على أرض صلبة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، عكست وعى هذا الشعب، الذي وصل إلى مرحلة تفوق التوقع وتفوق كل اعتقاد، بعدما وقع الشعب المصرى على أولى خطوات الديموقراطية الحقيقية وخروج هذه الأعداد الغفيرة من الشعب المصرى للإدلاء بأصواتها وممارسة حقها الدستورى فى انتخابات رئاسيه تعدديه حقيقية.


وأضاف "مرشد"، في تصريحات صحفية اليوم، أنه الملايين من أبناء الشعب المصرى خرجوا بكافة طوائفهم لإبداء الرأى، في من يختارون لرئاسة مصر الفتره القادمة وحصل كل من المرشحين الأربع على نسبة من الأصوات تفاوتت  بين مرشح والاخر.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حصل على أغلبية واضحة في الانتخابات الرئاسية، وهذا يدل على استمرار هذا الشعب بمنح ثقته لقائد الأمة فى المرحلة الحالية، ورغبة الشعب فى استمراره لمدة جديدة؛ استكمالا لما تم من إنجازات وحرصا من الشعب على وضع القيادة الأنسب فى هذا الوقت للحفاظ على الأمن القومى الخارجى والحفاظ على أمن وأمان مصر والمنطقة العربية، فى هذا الوقت.

ولفت إلى أن كلمة السر في الانتخابات الرئاسية، هو وعى الشعب المصرى العظيم وأيضا زيادة وعى الشباب وإقبالهم على ممارسة حقهم الدستورى بشكل ملحوظ واستمرار المرأه قاطرة لكل الاستحقاقات الدستورية.

ونوه بالدور الرائع الذي لعبته الأحزاب السياسية في الانتخابات الرئاسية والشكل الديموقراطى الذي ظهرت عليه، موضحًا بأن هذه الانتخابات كانت رساله بنتيجتها العظيمة إلى العالم الخارجى مفادها أن مصر تقف على أرض صلبة خلف قيادتها السياسية العظيمه وتدعمها فى كل مساراتها وتجدد الثقه بها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض على المحتكرين| مفاجأة في أسعار السكر والبصل بالأسواق.. تفاصيل

لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

انتهاء أزمة السكر رسميًا.. الكيلو يهبط 20 جنيها دفعة واحدة بعد تحرك الحكومة

عشان محدش يضحك عليك| أسعار جبرية لـ 7 سلع بينها السكر والأرز.. ومفاجأة من التموين بشأن الزيت

200 جنيه|هبوط مفاجئ يضرب الذهب بعد الارتفاع الجنوني.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بالأرقام.. ترتيب عدد الأصوات لـ المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

قبل ساعات من المباراة.. ضربة جديدة للنادي الأهلي قبل لقاء فلومينيسي البرازيلي

ترشيحاتنا

سلطان عُمان يهنئ الرئيس السيسي بإعادة انتخابه لفترة جديدة

وزير البترول: أنقل للرئيس السيسي تهنئة العاملين بالقطاع لفوزه بالانتخابات

أمريكا تستعد لإعلان الحرب على الحوثيين

أبو الغيط يهنئ الرئيس السيسي على فوزه بولاية جديدة

احتفالات في شبرا.. مسيرة ضخمة بالسيارات ينظمها مستقبل وطن بمناسبة فوز الرئيس

سلطان عمان يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بولاية جديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إشارات المررو تتحول إلي لافتات لدعم فلسطين في ثالث أكبر مدن إيطاليا..فيديو

بدقيق الأرز ولبن بودرة.. طريقة عمل سحلب بأقل التكاليف

عيد ميلادها الـ49.. تعرف على طفولة نيللى كريم ومعاناتها مع المرض

إطلالة كاجوال.. ياسمين صبري تتألق على سلم الطائرة.. شاهد

فيديو

بقت عروسة.. نجمة "ذا فويس كيدز" تثير الجدل بظهورها النادر |فيديو

رفضت العالمية وحظي كان سيئا.. يسرا تكشف سر حصولها على لقب النجمة المعلبة

سر حبها لكبار السن.. حقيقة زواج غادة عبد الرازق من ثري قطري

معركة شرسة.. العالم على مشارف حرب عالمية مع القرود والبعوض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ