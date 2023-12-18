المحافظون والتنفيذيون يهنئون السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة

هنأ محافظو الجمهورية والتنفيذيون ورؤساء الجامعات الرئيس عبدالفتاح السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة، وذلك عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات فوزه بنسبة 89.6% بإجمالي أصوات 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا.



ففي الجيزة، بعث المحافظ أحمد راشد ببرقية تهنئة للرئيس السيسي لفوزه بالانتخابات الرئاسية 2024، قائلًا "أبعث لسيادتكم نيابة عن مواطني المحافظة وقياداتها السياسية والشعبية والتنفيذية خالص التهاني بمناسبة فوز سيادتكم بولاية جديدة في انتخابات ديمقراطية ونزيهة شهد لها العالم بالشفافية والحرية".



وأضاف "ما شهدته مصر من الاصطفاف الجماهيري أمام لجان الاقتراع بصورة حضارية سواء في الداخل أو الخارج هو أكبر دليل على مدى حب الشعب المصري العظيم لشخصكم ووعيه وحسه الوطني الأصيل وتطلعاته لمستقبل باهر لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والرخاء.. وأن ما تحقق من إنجازات عظيمة خلال السنوات الماضية لم يكن ليتحقق إلإ بفضل سياستكم الحكيمة وجهودكم المخلصة ووقوف الشعب المصري العظيم خلف قيادته ورغبته الأكيدة في تدعيم أركان الدولة للوصول بمصرنا الغالية لمكانتها بين الأمم والشعوب".

وفي المنيا، هنأ المحافظ أسامة القاضي - في برقية - الرئيس السيسي لفوزه بثقة الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية، متمنيًا له التوفيق في تحقيق المزيد من الإنجازات من أجل تنمية مصر الشقيقة وازدهارها.



وأكد استمرار مسيرة التنمية التي بدأها الرئيس منذ 8 سنوات بكافة أنحاء الجمهورية، مجددًا العهد على استمرار العمل لتنفيذ خطة الشاملة الشاملة مؤكدا أن إقبال المواطنين على صناديق الانتخابات يؤكد مدى حب المواطنين للرئيس ووقوفهم خلفه.



من جانبه..قال أمين نظيم حزب مستقبل وطن بالمنيا وليد عبدالقوي إن الحزب وأماناته بمراكز المحافظة التسعة نظموا عقب إعلان نتيجة الانتخابات مسيرات حاشدة، شارك فيها آلاف قيادات وأعضاء الحزب طافت بعض شوارع المدينة.. مضيفا أن هذه المسيرات صاحبها الأغاني الوطنية والأعلام في تعبير عن عن فرحة أهالي المنيا بكل طوائفه بالفترة الجديدة للرئيس.

وفي البحر الأحمر، نظم حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر مسيرة حاشدة بالسيارات بالغردقة احتفالات لفوز الرئيس السيسي بفترة جديدة، حيث انطلقت المسيرة تجوب شوارع الغردقة بطريق الكورنيش تضم مئات السيارات تحمل صور الرئيس وعلم مصر مع الأغاني الوطنية.

وقال أمين التنظيم أحمد الدقاق - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن المسيرة شهدت تجمعات كبيرة من أهالي مدينة الغردقة الذين سارعوا بالانضمام للمسيرة؛ للمشاركة في احتفالية فوز الرئيس السيسي بفترة رئاسة جديدة.



كما خرجت سيارات من مختلف القبائل والعائلات ومؤسسات المجتمع المدني تعبيرًا عن فرحتهم، وطافت المسيرة بدءًا من حي شمال الغردقة حتى نطاق حي جنوب الغردقة بمنطقة السقالة والميناء السياحي.

وفي أسيوط، بعث رئيس الجامعة الدكتور أحمد المنشاوي ببرقية تهنئة للرئيس السيسي؛ لفوزه بفترة رئاسية جديدة، والتي تأتي تتويجًا لاختيار الشعب وثقته في قيادة الرئيس الحكيمة على مدى السنوات الماضية، متمنين له دوام التوفيق والسداد؛ في رفعة وطننا الحبيب مصر.



وقال إن فوز الرئيس السيسي لولاية رئاسية جديدة هو دعم لاستقرار الدولة وتقوية مؤسساتها، وجيشها وشرطتها واستمرارًا للإنجازات التي تحدث على أرض الواقع، واستكمالًا لمسيرة التنمية الشاملة المستدامة، ودعم التماسك المجتمعي، والقضاء على الإرهاب، والحفاظ على خطى التقدم في جميع قطاعات الدولة، واستمرار البناء والتنمية نحو الجمهورية الجديدة؛ تحقيقًا لأهداف ثورة 30 يونيو.



وأشاد بجهود وتحرك الرئيس السيسي على الساحة الخارجية، وحرصه على حماية المصالح الوطنية، والدفاع عن مواقف مصر الثابتة، والتي تصب جميعها؛ في الحفاظ على أمن، واستقرار وسلامة بلادنا..مضيفا أن فترة الولاية الجديدة ستكون استكمالًا للإنجازات التي تم تحقيقها من مشروعات عملاقة، وتحقيق ما هو أفضل للدولة المصرية تحت قيادة تعمل من أجل الوطن.

وفي كفر الشيخ، هنأ رئيس الجامعة الدكتور عبدالرازق دسوقي الرئيس السيسي، لحصوله على ثقة الشعب المصري وفوزه بفترة رئاسية جديدة، قائلًا "إن فوز الرئيس السيسي لفترة جديدة جاء نتيجة لإجماع الشعب المصري على استكمال مسيرة الوطن، والحفاظ على الدولة".



وأضاف أن الرئيس السيسي أعاد تثبيت أركان الدولة وإرساء دعائم الجمهورية الجديدة، مشيدًا بجهود وتحرك الرئيس على الساحة الخارجية وحرصه على حماية المصالح الوطنية والدفاع عن مواقف مصر الثابتة والتي تصب جميعها في الحفاظ على أمن واستقرار وسلامة الوطن.

وفي السويس، احتفل أهالي المحافظة بسيارتهم على كورنيش السويس الجديد لفوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية جديدة، ورفع المواطنون أعلام مصر وصور الرئيس على سيارتهم.

وشهدت المسيرة التي خرجت من كورنيش بداية من طريق بورتوفيق مشاركة عدد من القيادات الشعبية داخل المحافظة .

وفي بني سويف، هنأ رئيس الجامعة الدكتور منصور حسن الرئيس السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة التنمية والبناء بكافة المجالات، قائلًا "نيابة عن نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات نقدم خالص تهانينا للرئيس السيسي، وتجديد ثقة شعب مصر له"

وأضاف أن اختيار الرئيس السيسي لفترة جديدة يمثل أقوى دليل أن الشعب المصري يريد استكمال مسيرة التنمية والنجاح في كافة القطاعات والإنجازات الكبيرة، وإعادة وضع مصر على خريطة السياسة والقوى العالمية بكل قوة.

