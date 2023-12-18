النائبة مايسة عطوة تهنئ شعب مصر بفوز الرئيس السيسي لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة

تقدمت النائبة مايسة عطوة عطوة مجلس النواب بخالص التهنئة لشعب مصر العظيم بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه فى الانتخابات الرئاسية وتوليه فترة رئاسية جديدة.

وذكرت النائبة في بيان لها: “قد شهدت مصر والعالم كله مثول الملايين من المصريين للادلاء باصواتهم فى انتخابات رئاسية غير مسبوقة”.

وأضافت بأن ذلك ان دل على شىء يدل على ثقة المواطن المصرى فى حبيب المصريين وما يقوم به من جهد مبذول لرفع شأن مصرنا الغاليوبناء جمهورية جديدة بسواعد مصرية من المراة والشباب وعمال وفلاحين وذوي احتياجات خاصة خصهم الرئيس فى كل ما يقوم به من جهد مبذول لهم وينتظرون المزيد من الدعم والتمكين والوقوف جنبا الى جنب مع القيادة السياسية لاستكمال المشوار والانتهاء من البنية التحتية والمشروعات العملاقة.