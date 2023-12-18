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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ملك البحرين يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة فوزه بفترة جديدة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين برقية تهنئة إلى أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وأعرب فيها عن خالص تهانيه بتجديد الثقة التي أولاها إياها الشعب المصري الشقيق بانتخابه رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية جديدة، متمنياً لسيادته كل التوفيق والسداد في مهام عمله الرئاسي في المرحلة المقبلة تحقيقاً لطموحات وتطلعات الشعب المصري الشقيق في المزيد من التقدم والازدهار والرخاء.


وأشاد ملك البحرين - في هذه المناسبة وفقا لوكالة أنباء البحرين / بنا/ - بما وصلت إليه العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية في إطار ما يجمعهما من علاقات ثنائية متميزة، مؤكداً حرص مملكة البحرين الدائم على مواصلة تنمية وتعزيز أواصر هذه العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما والارتقاء بها الى آفاق أرحب وأشمل، بما يلبي ويحقق مصالح البلدين المشتركة، راجيا المولى العلي القدير أن يمتع الرئيس السيسي بموفور الصحة والسعادة، وأن يحقق لجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق كل ما يصبوا إليه من التطور والنماء في ظل قيادته الحكيمة.

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