رئيس النيابة الإدارية مهنئا السيسي: اختياره بإرادة وأصوات الملايين من أبناء الشعب المصري

تقدم المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشارين أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وكافة مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية وجهازها الإداري، بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية؛ بمناسبة اختياره بإرادة وأصوات الملايين من أبناء الشعب المصري رئيسًا لجمهورية مصر العربية لفترة رئاسية جديدة.

وتابع : “ جاء خروج الملايين من جموع الشعب المصري تعبيرًا عن إرادتهم الحرة، في ظل أجواء ديموقراطية خالصة، شهدت إقبالاً منقطع النظير من أبناء هذا الشعب؛ تأكيداً على ثقته في نزاهة العملية الانتخابية بما يكفل له ممارسة حقوقه السياسية بكل حرية، فجاء اختياره معبراً عن رغبته في استكمال مسيرة الانجازات الحافلة تحت قيادة فخامتكم الرشيدة راجين المولى عز وجل أن يسدد خطاكم على طريق الحق بما فيه رفعة مصرنا الحبيبة ونهضتها وسلامة أراضيها ".

