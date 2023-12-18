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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: المصريون اختاروا الرئيس السيسي لاستكمال المسيرة.. فيديو

عبدالهادي القصبي
عبدالهادي القصبي

تقدم الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بالاجتماعي بمجلس النواب، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024.

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مصطفى بكري: الشعب اختار الرئيس السيسي لأنه المنقذ والمنجز.. فيديو

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الرئيس السيسي يجري حوارا مع عدد من المواطنين أثناء مروره في شوارع القاهرة


قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بالاجتماعي بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، خلال تغطية خاصة لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية،: "ندعو الله أن يهيئ للرئيس السيسي الأسباب لتحمل عبء المسئولية في المرحلة القادمة".

أشار: "شعب مصري بالكامل وثق في الرئيس السيسي في جميع محافظات مصر"، مضيفا: "المصريون اختاروا الرئيس السيسي لاستكمال المسيرة التي بدأها".

أوضح الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بالاجتماعي بمجلس النواب،: "نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية هي الأعلى في تاريخ العملية الانتخابية".

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