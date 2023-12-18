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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأعلام والأغاني.. أهالي الغردقة يحتفلون بفوز الرئيس السيسي في مسيرة بالسيارات

صدى البلد

نظم المئات من أبناء مدينة الغردقة، احتفالات في شوارع وميادين المدينة، بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفترة رئاسية جديدة، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة.

وأطلقت الأحزاب مسيرات وحشود احتفالية، حمل خلالها المشاركون في الاحتفالات أعلام مصر، وصور الرئيس، مرددين هتافات و أغاني وطنية، تزامنا مع قيام البعض بتوزيع الحلوى على المارة في الشوارع والطرقات.

من جانبه هنأ اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة من أجل استكمال مسيرة التنمية والبناء فى كافة المجالات، والتي بدأها خلال الفترة الرئاسية الأولى.

وأعرب رئيس الجامعة، عن تهنئته القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب تجديد ثقة شعب مصر له، لدعم مسيرة العمل والإنجازات في سبيل إعلاء مكانة مصر بين دول العالم، و استكمال مسيرة التنمية والنجاح فى كافة القطاعات.

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