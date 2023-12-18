أستاذ علوم سياسية: هناك ثقة كبيرة من المصريين في الرئيس السيسي.. فيديو

علق الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، على فوز الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية، قائلا: "فوز مستحق للرئيس السيسي، ومبروك لمصر هذه الانتخابات".

وأضاف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، خلال تغطية خاصة لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية،: "الحصول على 89.6% من الأصوات رقم كبير للغاية، حتى وإن كان متوقع نتجية للمشاركة السياسية الكبيرة".

وأشار الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية،: "المصريون الذين صوتوا للرئيس السيسي يؤكد الثقة الكبيرة للمصريين في الرئيس السيسي، وأعتقد أن هذه رسالة مهمة في هذا التوقيت".

وأوضح الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية،: "مبروك لمصر هذه الانتخابات التي جرت في توقيت مهم للغاية"، مضيفا: "الرئيس السيسي سيكون أمامه تحديات خلال الفترة المقبلة ومهام كبيرة، فضلا عن استكمال المشروع الوطني".

واسترسل الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية،: "المصريون صوتوا للمستقبل وللرئيس الذي منحهم الاستقرار الأمني والسياسي وبنى دولة مؤسسات".