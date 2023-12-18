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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

مؤسس "أمهات مصر" تهنئ المصريين بفوز السيسي.. وتؤكد : النهاردة عيد

عبير أحمد
عبير أحمد

قدمت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، التهنئة للشعب المصري العظيم علي اختياره للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا لمصر لمدة ٦ سنوات قادمة ٢٠٢٤-٢٠٣٠.

كما قدمت مؤسس إتحاد أمهات مصر التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لفوزه في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ بنسبة ٨٩.٦%، متمنيه للرئيس السيسي التوفيق والنجاح، واستكمال المسيرة التي بدأها منذ عام ٢٠١٤ وحتي الآن، مؤكده أن السيسي هو الرجل المناسب والأصلح لتولي إدارة شؤون البلاد، ودائما يقف بجانب الشعب المصري ووطننا مصر الحبيبة.

ووصفت مؤسس إتحاد أمهات مصر ، اليوم الإثنين الموافق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ ب"عيد المصريين"، وهو اليوم الذي تم فيه إعلان تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي إدارة شؤون البلاد لفترة رئاسية أخري حتي ٢٠٣٠، لافتةً إلي أن العالم وعلي رأسه الوطن العربي يمر بأزمات وصراعات وندعو الله أن يوفق ويعين الرئيس عليها كما استطاع أن يعبر بمصر ويتخطي ويتفوق علي أزماتها طوال السنوات الماضية، قائله: "حفظ الله مصر وجيشها وشعبها، وتحيا مصر دائما وابدا".

و أعلن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى فوز المرشح عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2024، بنسبة   89.6%  % وتوليه منصب رئاسة الجمهورية لولاية جديدة.

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في ضوء ما تقدم ذكره وما يتضمنه الجدول الزمني للعملية الانتخابية.

 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، اعلنت في بيان صادر عنها، أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة الخميس الماضي الموافق 14 ديسمبر الجاري.

تظلمات من المرشحين

كما أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية، لم تتلق بدورها أية تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، في شأن كافة المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع، خلال المواعيد المقررة والمحددة ببداية أيام الاقتراع وحتى انتهاء أعمال الفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات بكل لجنة عامة.
وجرت الانتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، بحيث يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وأجريت الانتخابات الرئاسية 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة فرعية وصرحت الهيئة الوطنية للانتخابات لـ 24 سفارة بعدد ممثلين 67 دبلوماسيا لأعمال المتابعة في الانتخابات الرئاسية، كما تم اعتماد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابعا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية بعدد 22 ألفا و 340 متابعا لها.

ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها، واستحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات لجان اقتراع للوافدين والمغتربين بين المحافظات، بعدما تلقت العديد من الطلبات والاستفسارات بهذا الشأن، لتمكين الناخبين من خارج الموطن الانتخابي من الإدلاء بأصواتهم وإعمال حقوقهم الدستورية.

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