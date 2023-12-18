السفيرة الأمريكية بالقاهرة: سنعمل مع الرئيس السيسي والحكومة المصرية لتحقيق سلام دائم

أعربت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر السفيرة هيرو مصطفى عن تطلع الولايات المتحدة وفريق السفارة بالقاهرة لمواصلة الشراكة القوية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.. وقالت: "سنعمل بثبات مع الرئيس السيسي والحكومة المصرية لتحقيق سلام عادل ودائم".

وأضافت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية، في بيان صحفي، اليوم "الاثنين"، عقب إعلان الهيئة الوطنية العليا للانتخابات عن فوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024 - أن "العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر تشمل مجموعة كاملة من الأولويات المشتركة، بما في ذلك تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين، وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز الروابط الشعبية والثقافية بين الأمريكيين والمصريين".



كما أعربت عن امتنان الولايات المتحدة للدور القيادي الذي تلعبه مصر خلال الأزمة الإقليمية الحالية.