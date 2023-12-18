احتفالان في يوم واحد.. نجم الأهلي السابق يوجه رسالة إلى الشناوي

وجه ماهر همام نجم الأهلي السابق رسالة إلى محمد الشناوي بمناسبة عيد ميلاده اليوم .

وكتب همام من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" يحتفل اليوم النجم محمد الشناوي بعيد ميلاده الـ 35.

وأضاف :" كل سنه وانت طيب يااامونديالي وعقبال سنين كتير وتحتفل النهارده احتفالين بعيد ميلادك وصعودك للنهائي ".

يستعد الأهلى لمواجهة فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرةالمشعة"، ضمن مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلى فلومينينسي البرازيلي، في الثامنة مساء اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023، والتاسعةمساء بتوقيت السعودية.