وزير التموين: نسبة التصويت بالانتخابات الرئاسية تعبر عن رد الجميل للرئيس السيسي

تقدم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخليه بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد المصيلحي ان نسبة التصويت والمشاركة الكبيرة التي حصل عليها الرئيس السيسي هي رد جميل من الشعب المصري للرئيس بعد الانجازات الكبيرة التي تحققت في كل قطاعات الدولة المصرية.

كما توجه المصيلحي بالتهنئة للشعب المصري العظيم ، داعيا المولي عز وجل أن يكلل جهود الرئيس السيسي، بتحقيق طموحات الشَّعب المصري ، وأن ينعم على مصر وشعبها بالرخاء ، وأن تستمر مسيرة العطاء والتنمية، في ظل توجيهات الرئيس، نحو بناء الجمهورية الجديدة.