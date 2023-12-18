رئيس نادي الطيران السابق: التحديات الخارجية هي سبب اختيار المصريين لـ السيسي

علق كابتن طيار، وليد مراد، رئيس نادي الطيران السابق، على فوز الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية، قائلا: "لا يصح إلا الصحيح".

وأضاف كابتن طيار، وليد مراد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، خلال تغطية خاصة لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية،: "لابد من وجود الرئيس السيسي خاصة في ظل ما تمر به المنطقة"، لافتا: "الرئيس السيسي رجل مخلص ووطني ويستحق الفوز بالانتخابات الرئاسية".

وأشار: "التحديات الخارجية هي سبب اختيار المصريين للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية"، مضيفا: "الرئيس السيسي تعب خلال السنوات الماضية بطموح ووطنية وحب لبلادنا".