وسائل الإعلام العالمية تبرز فوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024

أبرزت وسائل الإعلام والصحف العالمية، اليوم ،الاثنين، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي أجريت على مدار ثلاثة أيام (10 و11 و12 ديسمبر الجاري)، وشهدت أعلى نسبة مشاركة وصلت لنحو 66.8% من إجمالي الناخبين المسجلين.

على الجانب الأمريكي، أشارت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" - على موقعها الإلكتروني - إلى إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن تحقيق الرئيس السيسي لفوز ساحق بحصوله على 89.6% من الأصوات، فيما بلغت نسبة المشاركة في الاقتراع 66.8% من بين أكثر من 67 مليون ناخب مسجل.



أما صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فقالت "إن الرئيس السيسي حقق النصر في الانتخابات الرئاسية ليحصل على فترة ولاية رئاسية جديدة تستمر لمدة ست سنوات قادمة".. فيما سلطت شبكة "سي إن إن" الأمريكية الضوء على أن انتخابات الرئاسة المصرية كانت "الأعلى تصويتا" في تاريخ البلاد.

وأبرزت مجلة "فوربس" إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، بمجموع 39.7 مليون صوت.. كما تناولت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقرير خاص على موقعها الإلكتروني اليوم، نتائج انتخابات الرئاسة بفوز الرئيس السيسي.

على الجانب الأوروبي، أشارت هيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله"، على موقعها الإلكتروني، إلى إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، قائلة: "إن السيسي حصل على 89.6% من الأصوات بعد أن خاض الانتخابات ضد ثلاثة مرشحين آخرين، في انتخابات شهدت نسبة مشاركة غير مسبوقة بنحو 66.8% من إجمالي المواطنين الذين يحق لهم المشاركة في الاقتراع".

أبرزت شبكة "فرانس 24" الإخبارية نتائج انتخابات الرئاسة، وأن الرئيس السيسي فاز بولاية رئاسية مدتها ست سنوات كرئيس لمصر، مشيرة إلى أن الصراع في غزة كان من أحد العوامل المؤثرة في الانتخابات التي وصلت فيها نسبة المشاركة نحو 66.8%، وهي نسبة أعلى بفارق ملحوظ عن الـ41% التي شهدتها الانتخابات الماضية في 2018.

على الجانب الآسيوي، أبرزت وكالة "شينخوا" الصينية إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر عن فوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية.. كما أبرزت صحيفة "شاينا ديلي" الصينية إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الاقتراع بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية.

ذكرت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية، على موقعها الإلكتروني، أن أكثر من 39 مليون مواطن مصري أدلوا بأصواتهم لصالح السيسي، ليتولى ولاية رئاسية جديدة مدتها ست سنوات.

قالت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية إن "السيسي حصل على 89.6% من الأصوات في الانتخابات، وهي نسبة طغت عليها إلى حد كبير حرب إسرائيل على غزة، وسط جهود مصرية للعب دور حاسم في محادثات الهدنة ومفاوضات إطلاق المحتجزين لدى حماس".