عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وسائل الإعلام العالمية تبرز فوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أبرزت وسائل الإعلام والصحف العالمية، اليوم ،الاثنين، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي أجريت على مدار ثلاثة أيام (10 و11 و12 ديسمبر الجاري)، وشهدت أعلى نسبة مشاركة وصلت لنحو 66.8% من إجمالي الناخبين المسجلين.

على الجانب الأمريكي، أشارت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" - على موقعها الإلكتروني - إلى إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن تحقيق الرئيس السيسي لفوز ساحق بحصوله على 89.6% من الأصوات، فيما بلغت نسبة المشاركة في الاقتراع 66.8% من بين أكثر من 67 مليون ناخب مسجل.


أما صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فقالت "إن الرئيس السيسي حقق النصر في الانتخابات الرئاسية ليحصل على فترة ولاية رئاسية جديدة تستمر لمدة ست سنوات قادمة".. فيما سلطت شبكة "سي إن إن" الأمريكية الضوء على أن انتخابات الرئاسة المصرية كانت "الأعلى تصويتا" في تاريخ البلاد.
وأبرزت مجلة "فوربس" إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، بمجموع 39.7 مليون صوت.. كما تناولت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقرير خاص على موقعها الإلكتروني اليوم، نتائج انتخابات الرئاسة بفوز الرئيس السيسي.

على الجانب الأوروبي، أشارت هيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله"، على موقعها الإلكتروني، إلى إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، قائلة: "إن السيسي حصل على 89.6% من الأصوات بعد أن خاض الانتخابات ضد ثلاثة مرشحين آخرين، في انتخابات شهدت نسبة مشاركة غير مسبوقة بنحو 66.8% من إجمالي المواطنين الذين يحق لهم المشاركة في الاقتراع".

أبرزت شبكة "فرانس 24" الإخبارية نتائج انتخابات الرئاسة، وأن الرئيس السيسي فاز بولاية رئاسية مدتها ست سنوات كرئيس لمصر، مشيرة إلى أن الصراع في غزة كان من أحد العوامل المؤثرة في الانتخابات التي وصلت فيها نسبة المشاركة نحو 66.8%، وهي نسبة أعلى بفارق ملحوظ عن الـ41% التي شهدتها الانتخابات الماضية في 2018.

على الجانب الآسيوي، أبرزت وكالة "شينخوا" الصينية إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر عن فوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية.. كما أبرزت صحيفة "شاينا ديلي" الصينية إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الاقتراع بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية.

ذكرت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية، على موقعها الإلكتروني، أن أكثر من 39 مليون مواطن مصري أدلوا بأصواتهم لصالح السيسي، ليتولى ولاية رئاسية جديدة مدتها ست سنوات.

قالت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية إن "السيسي حصل على 89.6% من الأصوات في الانتخابات، وهي نسبة طغت عليها إلى حد كبير حرب إسرائيل على غزة، وسط جهود مصرية للعب دور حاسم في محادثات الهدنة ومفاوضات إطلاق المحتجزين لدى حماس".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض على المحتكرين| مفاجأة في أسعار السكر والبصل بالأسواق.. تفاصيل

لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

انتهاء أزمة السكر رسميًا.. الكيلو يهبط 20 جنيها دفعة واحدة بعد تحرك الحكومة

عشان محدش يضحك عليك| أسعار جبرية لـ 7 سلع بينها السكر والأرز.. ومفاجأة من التموين بشأن الزيت

200 جنيه|هبوط مفاجئ يضرب الذهب بعد الارتفاع الجنوني.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بالأرقام.. ترتيب عدد الأصوات لـ المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

قبل ساعات من المباراة.. ضربة جديدة للنادي الأهلي قبل لقاء فلومينيسي البرازيلي

ترشيحاتنا

لافروف يرد على تصريحات بايدن بشأن الهجوم الروسي المحتمل ضد دول الناتو

بعد تصدر الأصوات الباطلة ترند تويتر.. الطريقة الصحيحة لحساب نتيجة الانتخابات الرئاسية

وزير الدفاع الأمريكي: سنشكل قوة متعددة الجنسيات لتأمين الملاحة في البحر الأحمر

القوات البحرية تحصل على وسام التميز في استخدام تكنولوجيا المعلومات الجغرافية

مسيرة حاشدة بالسيارات والأعلام بالأقصر احتفالا بفوز السيسي بانتخابات الرئاسة|شاهد

سلطان عُمان يهنئ الرئيس السيسي بإعادة انتخابه لفترة جديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

إشارات المررو تتحول إلي لافتات لدعم فلسطين في ثالث أكبر مدن إيطاليا..فيديو

بدقيق الأرز ولبن بودرة.. طريقة عمل سحلب بأقل التكاليف

عيد ميلادها الـ49.. تعرف على طفولة نيللى كريم ومعاناتها مع المرض

فيديو

بقت عروسة.. نجمة "ذا فويس كيدز" تثير الجدل بظهورها النادر |فيديو

رفضت العالمية وحظي كان سيئا.. يسرا تكشف سر حصولها على لقب النجمة المعلبة

سر حبها لكبار السن.. حقيقة زواج غادة عبد الرازق من ثري قطري

معركة شرسة.. العالم على مشارف حرب عالمية مع القرود والبعوض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ