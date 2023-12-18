رئيس التنظيم والإدارة يهنىء الرئيس السيسي بولاية جديدة ويشيد بمشاركة المواطن المصري



وجه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، التهنئه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبه فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت مؤخرا، داعيا الله أن يعينه على حمل الأمانة العظيمة والمهام الجسام، وأن يوفقه الله لما فيه الخير للبلاد والعباد.



وأشاد الدكتور صالح الشيخ بالمواطن المصري العظيم الذي أدرك التحديات التى تمر بها مصرنا الحبيبة وسط إقليم تعصف به التوترات من كل جانب، وحرصه على ممارسة حقه الدستوري والقانوني والادلاء بصوته في هذا الحدث المهم.. قائلا: "إنما تبنى الأمم بسواعد أبناءها وإخلاص مواطنيها، فهم وقود تقدمها ونبراس حضارتها.. حفظ الله مصر وبارك شعبها العظيم".