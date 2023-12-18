"القومي لحقوق الإنسان" يهنئ الرئيس السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة

هنأ المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، الرئيس عبدالفتاح السيسي لتجديد ثقة الشعب المصري بانتخابه لفترة رئاسية جديدة، مؤكدًا ثقته في رؤية الرئيس السيسي لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة الداعمة لترسيخ قيم حقوق الإنسان.

وأكد المجلس اعتزازه وشكره للهيئة الوطنية للانتخابات وكافة القائمين على العملية الانتخابية التي مرت بشكل سلس ونزيه، وشهدت إقبالًا كثيفًا من كافة فئات الشعب لتعزيز المشاركة السياسية.

وقدم الشكر والتقدير لكافة العاملين بالمجلس لمشاركتهم الفعالة في متابعة العملية الانتخابية، والتي تنم عن وعي حقيقي بقيمة المشاركة السياسية، وأهمية تشجيع الفئات المختلفة لممارسة حقهم الانتخابي للمساهمة في رفعة الوطن وإعلاء شأنه.