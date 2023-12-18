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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائبة سمر سالم: نسبة التصويت بانتخابات الرئاسة هي الأعلى في تاريخ مصر

سمر سالم عضو مجلس
سمر سالم عضو مجلس النواب

هنأت سمر سالم عضو مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه فى الانتخابات بفترة رئاسية جديدة، وتجديد الشعب المصري ثقته في قيادته لهذه المرحلة الهامة من عمر الوطن.

الأعلى في تاريخ مصر

وقالت “سالم” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن نسبة التصويت في انتخابات الرئاسة 2024 هي الأعلى في تاريخ مصر، وحازت على إشادات من البعثات الدولية والمنظمات المحلية ومن قبلهم إشادة الناخبين.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، برئاسة جمهورية مصر العربية بإجمالي أصوات 39 مليون 702 ألف، 451 صوتًا.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت في بيان صادر عنها، أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة الخميس الماضي الموافق 14 ديسمبر الجاري.

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