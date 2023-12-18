مدحت العدل: كلنا فى مركب واحدة والرئيس لا ينام

هنأ الدكتور مدحت العدل الكاتب والروائي الرئيس السيسي بثقة الشعب له مؤكدا أنه أمر ليس بالسهل.

وعلق العدل من خلال برنامج ، كل يوم، المذاع على فضائية on tv، تقديم الإعلامي خالد أبو بكر، على مشاركة الأعداد الغفيرة من النساء والشباب التي شاهدها أثناء انتخابه للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ قائلا : "إحنا هنكمل المشوار ".

الرئيس السيسي يعمل ليلا ونهارا من أجل أمته ولا ينام

وطالب مدحت العدل الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يكمل مشواره فهو يعمل ليلا ونهارا ولا ينام، فهو رجل يعمل من أجل أمته مهما حدث من أحداث خارجية.



وأكد العدل أن الشعب المصري شعب ذكي ومتحضر ويعلم من يعمل في صالحه أو من يعمل لغير مصالحه.

كلنا فى مركب واحدة

وقال: "كلنا في مركب واحد والرئيس السيسي هو قائد هذه المركب وإحنا معاه في المركب ده".

مشرط جراح فى التعامل مع المستجدات الدولية

وحيا مدحت العدل الشعب المصري والرئيس السيسي في مواجهة أزمة غزة في هذا التناول الحكيم كأنه "مشرط جراح" في التعامل مع المستجدات الدولية وكل الضغوط التى تتم على مصر و كيف تغلب على كل هذا بمنتهي الحكمة والصبر.