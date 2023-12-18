سلطان عمان يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بولاية جديدة

بعث السُّلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة، وفق ماذكرت صحيفة الرؤية العمانية.

وأعرب السلطان في برقيته عن خالص تهانيه وصادق تمنياته للرئيس بموفور الصحة والسعادة، داعيًا الله تعالى أن يوفقه في قيادة الشعب المصري الشقيـق لتحقيـق كافة تطلعاته نحو المزيد من التقدم والازدهار ولعلاقات البلدين الشقيقين مزيدا من التطور والنماء.



وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الإثنين فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثالثة إثر حصوله على 89.6% من الأصوات.

وذكرت الهيئة النتائج خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي، أعلن فيه رئيس الهيئة حازم بدوي "اعتماد النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية متضمنا فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي .. بمنصب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية"، حاصدا 39,7 مليون صوت أي 89,6 % من أجمالي الأصوات الصحيحة، ودعا 67 مليون مصري للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.