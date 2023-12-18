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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مجتمع الأعمال: فوز السيسي بفترة رئاسية جديدة يعزز مناخ الاستثمار والتنمية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكدت منظمات مجتمع الأعمال وغرف التجارة أن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة يعزز مناخ الاستثمار والتنمية في مصر.


وهنأ أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية نيابة عن مجالس إدارات الغرف التجارية واتحادها العام وأكثر من خمسة ملايين تاجر وصانع ومؤدى الخدمات من منتسبى الغرف التجارية فى كافة ربوع مصر وأكثر من 18 مليون من شركائهم من العاملين لديهم، الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة .


وأكد الوكيل أن خروج عشرات الملايين من أبناء مصر الأوفياء لانتخاب رئيس للجمهورية، قد وضع الأساس القوى لمستقبل مصر، ليس فقط المستقبل السياسى، ولكن وهو الأهم، مستقبل مصر الاقتصادي الذى سيأتّى من خلال حتمية التعجيل بالإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية، والإجرائية وسرعة تنفيذ وثيقة ملكية الدولة لتعود الاستثمارات والسياحة أفضل مما كانت، لتخلق فرص عمل كريمة للمواطن المصرى فى بلده. 


وأوضح الوكيل أن كافة الهيئات الدولية والعلمية الراصدة للموقف فى مصر قد أكّدت ان عودة الثقة فى الاقتصاد المصرى مشروطة بنتائج الانتخابات من ناحية عدد المشاركين والذي سيؤكد عودة الاستقرار إلى مصر وهو الشرط الأساسى لتلك الثقة . 


من جانبه ، قال المهندس ايهاب سعيد عضو غرفة القاهره التجارية ، ورئيس الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الإلكترونية ، إن المشاركة في الانتخابات هذا العام كانت تاريخية وتعد أكبر مشاركة في تاريخ مصر مؤكدا علي أن المشاركة الفعالة هي رسالة لا تقبل التأويل للداخل والخارج، لنفتح جميعا صفحة جديدة من تاريخ مصر من أجل مستقبل .


وأضاف رئيس الشعبة ، أن وعى المصريين وثقتهم فى الدولة أصبح حائط صد منيعا ضد مروجي الشائعات والفتن، مؤكداً أن الطفرة التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة تتطلب استمرار الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة لاستكمال ما بدأناه معا، فهناك العديد من المشاريع القومية لا تزال تحت التنفيذ، بجانب المخاطر التي تحيط بالبلاد تتطلب وجود شخصية عظيمة مثل الرئيس السيسي.


وهنأ مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية مصر 2024، وتجديد ثقة الشعب المصري فيه لفترة رئاسية جديدة.
وأكد أيمن العشري رئيس الغرفة أن فوز الرئيس السيسي يعكس مدى حب وتأييد المصريين له بعد الإنجازات التى أحدثت طفرة تنموية فى مصر على مدار السنوات السابقة علي كافة الاصعدة وهو ما يعتبر نجاحا لجميع الشعب المصري. 


وشدد رئيس غرفة القاهرة على أن مصر شهدت ازدهارا غير مسبوق فى عهد الرئيس السيسي مشيرا الي أن مجتمع الاعمال يقدر ويثمن الدور الكبير الذي لعبه الرئيس السيسي من أجل تطوير القطاعات المختلفة وتنمية العلاقات المصرية الخارجية . 


وأكدت شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة، باتحاد الصناعات المصرية، أن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثانية يدعم الاستقرار بالبلاد، ويساعد على استكمال مسيرة التنمية والبناء الجمهورية الجديدة، ولا سيما على صعيد قطاع صناعات الذهب والمعادن الثمينة الذي حقق تطوراً هائلا في الفترات الرئاسية الأولى بفضل القرارات الرئاسية الداعمة له، ومن المتوقع أن يحصد ثمار تلك التنمية مع الفترة الثانية .


وقال إيهاب واصف رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن الشعبة تهنئ الرئيس "السيسي" بفوزه في الانتخابات الرئاسية والذي يخلق مناخا جاذبا للاستثمار في مصر خاصة في صناعة الذهب، التي يبحث المستثمرون بها قبل ضخ أي استثمارات عن الاستقرار السياسي الأمني، هو ما سيمكن مصانع المشغولات الذهبية من رفع طاقتها الإنتاجية، والمنافسة عالميا بعد زيادة الطلب على المعدن الأصفر، ولرفع الصادرات والوصول إلى المستهدفات 4 مليارات دولار.

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