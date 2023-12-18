سفيرة البحرين بالقاهرة تقدم واجب العزاء في وفاة أمير الكويت

قدمت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وذلك بمقر سفارة الكويت لدى جمهورية مصر العربية.

وقدمت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل لنظيرها السفير غانم بن صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة التعازي والمواساة لقادة وشعب الكويت الشقيق، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، داعية المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرة آل الصباح والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان.