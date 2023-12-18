المناخ يفعل ما تعجز عنه الدول.. دراسة جديدة تكشف هجرة سكان مئات الآلاف من الأحياء.. وتغيرات كبرى بخريطة سكان أمريكا

لو حاولت أي دولة، أو جهة كبرى في إقناع الناس للتخلي عن أماكنهم وموطنهم الذي ترعرعوا فيه طوال عمرهم ما استطاعت ذلك، ولكن عندما تأمر الطبيعة فلا أحد يستطيع أن يقاوم، وما يحدث داخل الولايات المتحدة الأمريكية خير دليل على ذلك، حيث أن هناك مدنا يرحل عنها أبنائها طوعا، ويبحثون عن موطن جديد لهم في أحياء أخرى، وبرسم خريطة لتلك الأحياء التي يهجرها أبنائها، نجد أنها جميعا ضمن خريطة الأماكن التي هددها ويهددها تغير المناخ، ومعرضة لأمواج الفيضانات.

وبحسب دراسة جديدة نشرتها صحيفة NPR الأمريكية، فقد تم رصد تلك التغيرات الديموغرافية في العديد من الولايات داخل أمريكا، وكيف أثر المناخ على توجهات بيع وشراء العقارات داخل العديد من الولايات، وترصد كيف لعنصر المناخ أصبح عنصرا مؤثرا في قرار اختيار العائلة لأماكن سكنها وحركة بيع وشراء الشقق، حتى أن أحد الصور التي تضمنتها الدراسة قطعة أرض فارغة حيث كان يوجد منزل ذات يوم في هيوستن، وقد انتقل السكان السابقون بسبب أضرار الفيضانات.

مئات الآلاف من الأحياء تشهد انخفاضا

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن دراسة جديدة تشير إلى أن الناس يبتعدون عن الأحياء الأكثر عرضة للفيضانات في المدن التي يتزايد عدد سكانها، وأن مئات الآلاف من الأحياء في الولايات المتحدة تشهد انخفاضًا في عدد السكان نتيجة للفيضانات، وغالبًا ما تقع هذه الأحياء في مناطق تتزايد فيها أعداد السكان بشكل عام، بما في ذلك أجزاء من فلوريدا وتكساس والمنطقة المحيطة بواشنطن العاصمة، وتؤكد النتائج كيف أن مخاطر الفيضانات - التي تتزايد بسبب تغير المناخ - تؤثر بالفعل على المكان الذي يعيش فيه الأمريكيون.

"أصبح الناس أكثر انتقائية بشأن المكان الذي يعيشون فيه" يقول جيريمي بورتر، أحد مؤلفي الدراسة والباحث في مؤسسة فيرست ستريت، وهي منظمة بحثية ومناصرة تنشر تحليلات حول مخاطر المناخ بما في ذلك الفيضانات، وقد تم نشر الدراسة في مجلة Nature Communications، حيث يتدفق الأمريكيون إلى بعض الأجزاء الأكثر عرضة للفيضانات في البلاد، بما في ذلك المناطق الساحلية والمدن المنخفضة في فلوريدا وتكساس وفيرجينيا الساحلية، وفي الوقت نفسه، فإن الأمطار الغزيرة وارتفاع مستوى سطح البحر بسبب تغير المناخ يعني أن الفيضانات أصبحت أكبر وأكثر تواتراً.

تكلفة باهظة لأضرار الفيضانات

وبحسب الصحيفة الامريكية، فإنه نتيجةً لتلك التغيرات، فقد ارتفعت تكلفة أضرار الفيضانات في الولايات المتحدة بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وتحذر الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ وشركات التأمين وخبراء المناخ والإسكان من أن الخسائر المالية الضخمة الناجمة عن أضرار الفيضانات لا يمكن تحملها للعائلات أو الاقتصاد، وفي الوقت نفسه، أصبح الأشخاص الذين يشترون المنازل أكثر وعيًا وحذرًا بشأن مخاطر الفيضانات، فالمزيد وتتطلب المزيد من الولايات أن يتلقى مشتري المنازل معلومات حول ما إذا كان المنزل قد غمرته المياه من قبل، وما إذا كان من المحتمل أن يغرق في المستقبل، وكذلك تتضمن بعض مواقع قوائم العقارات معلومات حول مخاطر الفيضانات.

ومن غير المرجح أن يبحث الأشخاص عن العقارات المعرضة للفيضانات عندما يتم إعطاؤهم معلومات كجزء من القائمة حول ما إذا كان المنزل قد غمرته المياه في الماضي أو من المحتمل أن يتعرض للفيضان في المستقبل، وذلك وفقًا لـ دراسة لموقع Redfin العقاري، ولكن إذا كان الناس يحاولون تجنب الانتقال إلى مناطق الفيضانات، فلماذا ينتهي الأمر بالكثير من الناس في المناطق الأكثر عرضة للفيضانات في البلاد؟ يقدم مؤلفو الدراسة الجديدة بعض الأفكار الجديدة.

7% من كتل التعداد السكاني تعاني من انخفاض

وبحسب القائمين على الدراسة، فقد نظروا في عدد الأشخاص الذين يعيشون في كل منطقة من مناطق التعداد السكاني التي يزيد عددها عن 11 مليونًا في الولايات المتحدة المتجاورة، وقاموا بتحليل كيفية تغير هذا العدد في الأماكن ذات التعرض العالي للفيضانات مقابل التعرض الأقل للفيضانات، ووجدوا أن حوالي 7% من كتل التعداد السكاني - التي تبلغ مساحتها تقريبًا حجم مبنى سكني في المدينة - تعاني من انخفاض عدد السكان بسبب التعرض للفيضانات، ويقدرون أن تلك الأحياء شهدت خسارة صافية بنحو 9 ملايين ساكن بين عامي 2000 و2020. ووجدوا أن العديد من تلك الأحياء تقع في أماكن تنمو بشكل عام، مثل جنوب فلوريدا وجنوب شرق تكساس.

وتشير النتائج إلى أن تدفق السكان الجدد إلى المدن المعرضة للفيضانات مثل ميامي وسان أنطونيو قد يحجب ملايين الأشخاص الذين ينتقلون محليًا أكثر للابتعاد عن الأحياء المنخفضة في تلك المدن، فالتحركات إلى حزام الشمس "هي اتجاه للهجرة الكلية" يشرح بورتر. "لكنها تتضاءل أمام عدد الأشخاص الذين ينتقلون داخل مدينتهم نفسها." احتفظ بنفس الوظيفة، وحافظ على نفس الأصدقاء، وابق قريبًا من العائلة."

ليس المناخ فقط .. هناك أشياء أخرى

وتوصلت الأبحاث السابقة إلى أن معظم الأشخاص يظلون محليين عندما ينتقلون إلى منزل جديد، بما في ذلك الحالات التي تجبرهم فيها كارثة الفيضانات على الانتقال إلى منزل جديد نقل. وهذا يعني أن القرارات المتعلقة بمكان العيش وكيفية البقاء بعيدًا عن الأذى غالبًا ما تعتمد على مقارنات بين كل مبنى على حدة أو حتى من منزل إلى منزل، وبينما يبدو أن مخاطر الفيضانات تلعب دورًا في المكان الذي يختار الناس العيش فيه، فإن العوامل الاجتماعية، بما في ذلك العرق والطبقة، لها أيضًا أهمية كبيرة، كما يقول كيفن لوجران، عالم الاجتماع في جامعة تيمبل الذي يدرس الانتقال من مناطق الفيضانات.

"مخاطر الفيضانات، أو المخاطر البيئية بشكل عام، ليست هي المعيار الوحيد الذي يستخدمونه لاتخاذ هذه القرارات". يقول لوجران، وتابع: "الدراسة الجديدة تقدم مستوى جديدًا من الرؤية الوطنية حول كيفية تأثير مخاطر الفيضانات على الاتجاهات المحلية للسكان. لكن التفاصيل لا تزال غامضة، ويجري علماء الاجتماع وغيرهم المزيد من الأبحاث لدراسة كيفية تحديد الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المهددة بالمخاطر المناخية ما إذا كانوا سينتقلون أم لا، وأين سينتقلون".