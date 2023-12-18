صحيفة: اتهام روسي بالتجسس وراء الإطاحة بوزير خارجية الصين السابق

قالت مصادر مطلعة على العلاقات بين الصين وروسيا، إن قرار بكين بالتخلص من وزير خارجيتها سابقاً، تشين جانج، الصيف الماضي، جاء مدفوعاً بمعلومات من موسكو بشأن أن يكون وزير الخارجية الصيني "جاسوساً" يعمل لصالح الولايات المتحدة.

وأوضح أحد المصادر، بحسب صحيفة "نيكاي آسيا" أن تشين جانج، بات "أول ضحايا الحرب المعلوماتية" التي تعكس الخلاف بين الصين وروسيا، لافتاً إلى أن إقالته من منصبه "فجأة" نهاية يوليو الماضي "واقعة مهمة أثرت في الديناميكيات السياسية الدولية المرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا".

وأضاف أن عملية الإقالة نُفذت أيضاً كـ"إجراء احترازي" قبل انعقاد القمة التي جمعت بين الرئيسين الصيني شي جين بينج، ونظيره الأميركي جو بايدن في الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي، ما اعتبره "دراما سياسية معقدة" تشاركت فيها الصين وروسيا "دور البطولة"، فيما ظهرت فيها الولايات المتحدة كـ"شخصية داعمة".

لفتت الصحيفة إلى أن مهمة السفير الصيني السابق لدى روسيا، لي هوي، الذي يشغل حالياً منصب الممثل الخاص للحكومة الصينية لشؤون أوراسيا، الخاصة بزيارة أوكرانيا ولقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي، كانت مؤشراً على أن الصين "شرعت في تغيير موقفها من الغزو الروسي".

وبعد لقائه الوفد الصيني في كييف، اتجه زيلينسكي مباشرة إلى هيروشيما في اليابان، لحضور قمة مجموعة السبع، إذ تعين عليه الطيران لمسافة كبيرة فوق الأراضي الصينية بواسطة طائرة فرنسية مستعارة.