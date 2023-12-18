لابورتا يفجر مفاجأة عن بطولة السوبر ليج

فتح خوان لابورتا رئيس برشلونة، ملف السوبر ليج مجددا، مؤكدا أن البطولة قد تصبح حقيقة في ظرف عام أو اثنين.

وفي مقابلة مع إفى، أبدى لابورتا، الذي يدافع عن تدشين السوبر ليج، تأييده للتحاور مع الاتحاد الأوروبي يويفا، قائلا: "إذا قررت المحكمة أن المنافسات الأوروبية الحالية للأندية تتعارض مع قوانين مكافحة الاحتكار الخاصة بالاتحاد الأوروبي، فأول ما سنفعله هو بدء فترة تفكير مع يويفا".

وأضاف: "لا بد أن نفعل الأمر هكذا. لا بد أن يحظى يويفا بفرصة للمشاركة في هذه البطولة الجديدة، ستعتمد سرعة المشروع على هذا الحوار، لكننا في ظرف عام أو اثنين قد نحظى ببطولة السوبر ليج".

ودافع لابورتا داخل هذا الإطار عن ضرورة وجود حوار "صادق وبناء" مع الهيئة التي تنظم حاليا المسابقات القارية.

وتأتي تصريحات رئيس البارسا في ظل تبقي أيام قليل على إصدار المحكمة لقرارها.

ومن المقرر أن تنشر المحكمة يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر ردها على الشؤون التي طرحتها إحدى محاكم مدريد وطلبت فيها منها أن توضح ما إذا كان (فيفا) و(يويفا) قد ارتكبا انتهاكا حين منعا عبر التهديد بعقوبات إنشاء بطولة موازية "السوبر ليج".

ويرى لابورتا أنه لو "أنهى الحكم الاحتكار الموجود حاليا" في كرة القدم القارية، فإن الأندية ستنظم مسابقة أخرى أكثر جذبا للجمهور، وهذا من دون نسيان الجانب الاقتصادي الذي سيمثله هذا للأندية التي ستشارك فيها.

ويعد رئيس برشلونة المسألة بالغة الأهمية، ولهذا يذكر بأن صناعة كرة القدم في خطر" من أن تقع خلال السنوات المقبلة بين أيدي المليونيرات والدول.

وأضاف لابورتا "مسعانا أن تصبح أكثر استدامة وأن تغدو الأندية أكثر المستفيدين من المسابقات التي تشارك فيها. هذه مشكلة قائمة، وإن استمر سيرنا عبر نفس الطريق، ستنتهي كرة القدم بين أيدي أندية الدول أو بين أيدي أندية يسيطر عليها أشخاص ومليونيرات ودول. هذه هي المشكلة التي يجب مواجهتها".

يذكر أن مشروع السوبر ليج الأوروبي لكرة القدم جرى تأسيسه قانونيا في صورة شركة إسبانية اسمها يوروبيان سوبر ليج كومباني، وتروج له شركة إيه 22 سبورتس ماندجمنت.

وأعلن عن المشروع في أبريل 2021 وحظى بدعم مبدئي من عدة أندية كبرى في إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا.

مع ذلك، أدى رد فعل يويفا برئاسة ألكسندر شيفرين و(فيفا) برئاسة جياني إنفانتينو ومعارضة الاتحادات الوطنية والجمعية الأوروبية للأندية وعدة حكومات، بل والمفوضية الأوروبية، إلى إعلان كثير من هذه الفرق تخليها عن المشروع.

ويعد ريال مدريد وبرشلونة حاليا الفريقين الوحيدين اللذين يدفعان لتأسيس هذه البطولة الجديدة.

وذكر لابورتا أن السوبرليج سيشهد "صعود وهبوط فرق ما سيؤثر إيجابيا في المنافسات الرياضية".