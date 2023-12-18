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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

النائبة سحر معتوق: شعب مصر يقف وراء الرئيس السيسي.. فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

هنأت النائبة سحر معتوق، عضو مجلس النواب، المصريين بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

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وقالت النائبة سحر معتوق، عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، خلال تغطية خاصة لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، "ألف مبروك لمصر وللشعب المصري وللأمة العربية".

وأضافت عضو مجلس النواب، "الشعب المصري أثبت أنه ليس له مفهوم واحد بل مفاهيم متعددة، ويتخذ قرارات معينة أينما يجد المكان والموقف المناسب"، موضحة "شعب مصر شعب المواقف الصعبة".

وأشارت عضو مجلس النواب، "شعب مصر يقف وراء الرئيس السيسي الذي هو عمود خيمة العرب".

السيسي

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