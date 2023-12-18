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رئيس التحرير
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برلمان

رئيس حقوق إنسان النواب: فوز السيسي يعكس تفاعل الشعب مع العملية السياسية

طارق رضوان رئيس لجنة
طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية في مصر والتي جرت مؤخرًا أثارت العديد من النقاشات والتحليلات حول مشاركة الشعب المصري في هذه الانتخابات وخاصة قطاعات الشباب والنساء، فقد تميزت هذه الانتخابات بالمشاركة الواسعة من قبل الشعب المصري، حيث أبدى الكثيرون اهتمامًا كبيرًا بمستقبل بلادهم ورغبتهم في المشاركة الفعالة في عملية اختيار رئيس البلاد.

وأكد “رضوان” فى تصريحات له، أن مصر تعد من أكبر الدول في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان، حيث يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة، وبالتالي فإن مشاركة الشعب المصري في الانتخابات تعد أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق الشرعية الديمقراطية وتعزيز الاستقرار السياسي في البلاد.

وأضاف أن الشباب لعب  دورًا بارزًا في هذه الانتخابات، حيث يشكلون نسبة كبيرة من السكان في مصر، وتم تفعيل دور الشباب في العملية السياسية من خلال تشجيعهم على التسجيل في الانتخابات والمشاركة في عملية التصويت. وقد تم توفير المزيد من الفرص والمساحات للشباب للتعبير عن آرائهم واهتماماتهم، وذلك من خلال إنشاء المجالس الشبابية وتنظيم الندوات والمحاضرات التوعوية.

وتابع حديثه، قائلا "إنه على الصعيد النسائي، فقد شهدت الانتخابات الرئاسية في مصر مشاركة نسائية قوية وملحوظة، حيث تم تشجيع النساء على المشاركة في العملية الانتخابية والتعبير عن آرائهن واختيار الرئيس الذي يرونه مناسبًا لتحقيق تطلعاتهن وحقوقهن. وقد تم توفير الدعم اللازم للنساء للمشاركة في العملية السياسية من خلال توفير مراكز اقتراع خاصة للنساء وتعزيز وعيهن السياسي وتوعيتهن بأهمية المشاركة في الانتخابات.

وأشار الي أنه من المهم أن نعرف أن المشاركة السياسية لقطاعات المجتمع المصري، بما في ذلك الشباب والنساء، تعد أمرًا حاسمًا لتحقيق الديمقراطية الحقيقية والاستقرار السياسي في البلاد. فعندما يشعر الشعب بأنه جزء من العملية السياسية وأن أصواتهم تهم وتؤثر في صنع القرار، فإن ذلك يعزز الشرعية الديمقراطية ويعطي الحكومة الشرعية القوة والدعم اللازمين لتنفيذ سياساتها وتحقيق تطلعات الشعب.

وفي الختام، فإن نتائج الانتخابات الرئاسية في مصر وفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس مدى تفاعل الشعب المصري مع العملية السياسية وإرادتهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد. وتؤكد أهمية المشاركة السياسية لقطاعات المجتمع المصري، وبصفة خاصة الشباب والنساء، في بناء مستقبل مصر السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

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