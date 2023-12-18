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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إسلام الغزولي يهنئ الرئيس السيسي: فوز كبير بثقة الشعب المصري

إسلام الغزولي نائب
إسلام الغزولي نائب رئيس حزب المصريين الأحرار

تقدم إسلام الغزولي نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه باكتساح في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، متمنيًا لسيادته التوفيق خلال المرحلة المقبلة بما يحفظ مصر، ويحقق لشعبها الأمن والسلامة والتقدم والرخاء.


وقال الغزولى في تصريحات له اليوم، إن الشعب المصري دائما ما يثبت أنه لا يلين ويتحدي الصعاب وجاهز دائما في الأوقات المصيرية، ومبادر بالدفاع عن وطنه، ويتحمل المسؤولية الوطنية وقت الشدة، وهو ما ظهر جليا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة والتى شارك فيها الشعب المصري بكثافة في رسالة قوية للداخل والخارج، بوقوفه خلف وطنه.


وأضاف أن هذا الفوز الكبير بثقة الشعب المصرى أتى نتيجة للجهود المتميزة للرئيس عبد الفتاح السيسي على كافة الأصعدة وفي جميع المجالات، وسعيه وكافة أجهزة الدولة، في بناء الجمهورية الجديدة، بالإضافة إلى موقف مصر من القضية الفلسطينية ورفضها التهجير القسري للشعب الفلسطيني.


وتابع:"ندعو المولى عز وجل أن يوفق الرئيس عبد الفتاح السيسي في قيادة الدولة نحو مستقبل مشرق تتحقق فيه تطلعات الشعب المصري نحو معيشة أفضل ومستقبل مشرق، يعم فيه الأمن والأمان والرخاء والازدهار.

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