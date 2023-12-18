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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب مصر بلدي: انتخاب السيسي لفترة رئاسية جديدة رسالة عرفان وتقدير للانجازات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال سعيد شحاته أمين التنظيم بحزب مصر بلدي وعضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إن انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة هي رسالة عرفان وتقدير لما قدمه من انجازات كبيرة خلال الفترة الماضية، كما يؤكد  مدى وعي الشعب المصري بأهمية الحفاظ علي مكتسباته وبناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف "شحاته"، في تصريحات صحفية اليوم، أن الفترة المقبلة ستشمل المزيد من الانجازات على كل المستويات وستكون بداية لجني ثمار الإصلاحات السابقة والمشاريع التي افتتحها الرئيس سواء في مجال  الأمن الغذائي أو المدن الجديدة أومشاريع البنية التحتية والتي ستساهم في أن تكون مصر مركزا للتجارة العالمية.

وأشار إلى أن ارتفاع نسبة مشاركة الشعب المصري بالداخل والخارج في الانتخابات الرئاسية دليل على الوعي الكافي لديه بأهمية ممارسة حقه الدستوري وواجبه تجاه وطنهم، وخاصة الشباب الذين أكدوا بمشاركتهم مدى تفاعلهم  تجاه القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، رغم ما يتعرضون له من حروب فكرية وثقافية وأيديولوجية مختلفة.

وأوضح أن الشعب لم يتأثر بالأصوات المغرضة التي حاولت  إحباطه؛ مما يثبت  أن كل محاولات النيل من مصر فشلت وستفشل رغم  استمرار  التربص بوطننا وما نراه على حدودنا يشبه الحزام النارى، ولكن لا خوف على مصر بقوة قيادتها وجيشها وشعبها.

وأكد أن مناخ  التنافسية السياسية  دليل واضح أن مصر دولة تتمتع بالأمن والاستقرار، ومؤشر علي التقدم والوعي السياسي لدى الشعب المصرى.

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