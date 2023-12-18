يسري الشرقاوي: 7 ملفات على طاولة الرئيس خلال الـ 6 سنوات القادمة

كشف الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين، أبرز الملفات على طاولة الرئيس السيسي خلال الـ 6 سنوات القادمة.

وقال الشرقاوي، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، خلال تغطية خاصة لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية: "الفترة القادمة ستحمل 7 ملفات هامة منها الملف السياسي والاقتصادي وملف استكمال البنية التحتية، وملف المجتمع وبناء الانسان".

وأشار: "الفترة القادمة أيضا ستحمل استكمال ملف الإصلاح التشريعي والإعلام المصري"، موضحا: "أهم هذه الملفات الملف الاقتصادي لأنه يهم المواطن والمجتمع المصري".

وأوضح: "الملف السياسي يتضمن كيف يحافظ الرئيس السيسي على نهج التوازن السياسي والنضج السياسي الذي شهدته مصر خلال 10 سنوات، حتى استطاعت أن تكون تحالفات في المنطقة وتعود لريادة القارة".