المقاولون العرب يستأنف تدريباته استعدادا للبنك الأهلي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تدريباته استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها نهاية الشهر الجاري في الدوري.



وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة طلعت محرم، منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة يومين، عقب الفوز أمام طلائع الجيش في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



واستأنف الفريق تدريباته اليوم، على ملعب النادي وعقد المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران تحدث فيها عن متطلبات المرحلة الحالية ويعض الأخطاء التي ظهرت في مباراة الطلائع لتداركها في المباريات المقبلة.



كما عقد طلعت محرم جلسة مع الجهاز المعاون لوضع خطة الإعداد خلال المرحلة الحالية واجتمع مع الدكتور أيمن زين طبيب الفريق للوقوف على حالة كافة المصابين في الفريق.

2b576cfb-00b3-4ad4-8e18-0f5ef6229fcd

fb94ed07-3385-47df-8df8-d6d63b0a1dc4

cb0c5b3e-e904-48e7-b7d6-358312d3f9f2

f73ea5a9-bc9a-48ca-8a58-c2e79f105a47

249cb335-eeb5-4c7f-b2d1-4bf427400f1e