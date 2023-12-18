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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى ذكرى عم عزال.. قصة وفاة جمال إسماعيل

جمال إسماعيل
جمال إسماعيل

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان جمال إسماعيل الذى احترف الأدوار الثانوية واستطاع أن يجيد فيها ويقدم عددا من الأعمال التى لمع فيها وترك بصمة واضحة على العمل الفنى.

قدم جمال إسماعيل، عددا من الأعمال الفنية الرائعة التى تظل علامة فى تاريخه الفني، ومحفورة فى وجدان المشاهد على الرغم من تقديمه أدوارا ثانوية لكنها مؤثرة فى الأحداث.

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مشوار جمال إسماعيل 

حصل جمال إسماعيل على ليسانس آداب قسم تاريخ جامعة عين شمس، وفي نفس الوقت قام بدراسة الفن في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1956 ثم التحق بالفرق النموذجية بالمسرح الشعبي، والتي كانت تابعة لمصلحة الفنون، حيث عين مفتشا للمسرح بمحافظة الإسكندرية، وقام بإخراج عروض الفرق المدرسية والجامعات وحفلات الشركات.

ونجح في العديد من الأعمال السينمائية منها فيلم "تيتو، ديك البرابر، طباخ الريس، مدينة الصمت، مافيا، حرب أطاليا، أبو البنات، اللعب مع الكبار، علي سبايسي، ومن الحب ما قتل، حسن اللول، شفيقة القبطية، عرق البلح" كما قدم عددا من الأعمال التلفزيونية ولعل من أبرزها شخصية عم غزال فى مسلسل "الضوء الشارد".

وفاة جمال إسماعيل

توفى جمال إسماعيل فى 18 ديسمبر عام 2013 عن عمر ناهز الـ80 عاما، بعد صراع دام 6 أشهر مع مرض القلب ولم يكمل عمله الأخير وهو مسلسل "مكان في القصر" للفنانة غادة عادل وفادية عبد الغني ومحمود الجندي، ورحل وكان متبقيا له 7 أيام تصويرا فقط، وقام المخرج عادل أديب بإهداء العمل لروحه.

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