عبدالله السعيد: نعاني من غيابات كثيرة أمام صن دوانز وتعاهدنا علي الفوز

قال عبد الله السعيد قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إن مباراة الفريق أمام صن داونز في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، لا تحتمل أي نتيجة سوى الفوز ولا بديل غيره من أجل التقدم خطوة أكبر في البطولة وبلوغ المرحلة التالية من الدور الثاني لدوري الأبطال.

وأوضح أن لاعبي الفريق هدفهم الفوز، وتعاهدوا عليه، خاصة وأن بيراميدز قدم مواجهة قوية في الجولة الماضية بجنوب أفريقيا وكان قريبا من تحقيق الفوز في بريتوريا لولا عدم التوفيق في تسجيل الفرص المتاحة.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي إلى أن الفريق بعدما قدم مواجهة قوية تكتيكيا في جنوب أفريقيا أمام صن داونز كان الأفضل فيها في كل شيء، وحاليا في القاهرة وعلى ملعبه من الضروري عدم خسارة أي نقطة، ومن المهم الفوز والوصول للنقطة السابعة والاقتراب أكثر من بلوغ الدور الأكثر تقدما.

وأوضح قائد بيراميدز أن الفريق بالفعل يعاني من غيابات كثيرة وآخرها رمضان صبحي وأحمد الشناوي بسبب الإصابة التي تعرضا لها ومن قبلهما إسلام عيسى وإبراهيم عادل، لكن المجموعة بالكامل على قدر المسئولية ولديها هدف واحد وهو الفوز مهما كانت الغيابات والكل على قلب رجل واحد للفوز في لقاء الغد وتأمين صدارة المجموعة والاقتراب خطوة أكبر من الدور الثاني.