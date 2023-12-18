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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عبرت عن تاريخه النضالي.. الإصلاح والتنمية يثمن دور فريد زهران في الانتخابات الرئاسية

فريد زهران
فريد زهران

وجه المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتتنمية، الشكر لفريد زهران على دوره في الانتخابات الرئاسية، وظهوره بمظهر حضاري ومشرف، يليق بتاريخه السياسي والنضالي، ويعبر بصورة حقيقية عن المعارضة التي تمارس دورها على الأرض.

وأضاف "عبد النبي" ـ في تصريح خاصة لـ "صدى البلد" ـ أن الانتخابات الرئاسية 2018، كانت مختلفة في ظل التعددية التي شهدتها، والتي كان فريد زهران أحد المعبرين عنها، باعتباره رمزا للمعارضة المصرية.

وأشار علاء عبد النبي، إلى أن الانتخابات الرئاسية بداية على طريق جديد نحو تنافسية حقيقية على المستوى السياسي والحزبي.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، برئاسة جمهورية مصر العربية بإجمالي أصوات 39 مليون 702 ألف، 451 صوتًا.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت في بيان صادر عنها، أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة الخميس الماضي الموافق 14 ديسمبر الجاري.

فريد زهران الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات حزب الإصلاح والتتنمية المهندس علاء عبد النبي

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