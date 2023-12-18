جمعية رجال الأعمال: المصريون جددوا ثقتهم في رئيسهم لاستكمال مسيرة الإنجازات

هنأ المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، الشعب المصري بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة 2024.

وقال المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، جدد المصريين ثقتهم بانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة إيمانا بضرورة الاصطفاف الوطني لاستكمال مسيرة الإنجازات والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وأكد “الزيات”، أن الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تشهد مرحلة جديدة من الإنجازات وجني ثمار الجمهورية الجديدة والمشروعات القومية للدولة خلال 9 سنوات.

وأضاف “سنشهد خلال الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية، خاصة وأن مصر أصبحت منافس قوي عربيا ودوليا في جذب أنظار المستثمرين في ظل دعم الرئيس السيسي لزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية بالإضافة إلي كونها الاكثر استقرارا في المنطقة العربية والشرق الأوسط في ظل التحديات الأمنية والجيوسياسية العالمية”.

وأشار إلي أن الرئيس حقق لمصر إنجازات عديدة في جميع المجالات بداية من المشروعات القومية والتنموية في البنية التحتية من طرق وموانئ واتفاقيات دولية عززت من ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال المصري ومع استمرار الدولة في تقديم حوافز وتيسيرات، جميعها عوامل عززت من مكانة مصر كسوق ضخم داعم لنمو مشروعات القطاع الخاص، وبوابة هامة للمستثمرين للنفاذ الي أسواق افريقيا ومختلف دول العالم.