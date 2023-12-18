رئيس زراعة الشيوخ: الشعب المصري هو الفائز بانتخابه السيسي

أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية 2024، هو فوز مستحق، لما قام به الرئيس السيسي من انجازات خلال السنوات العشر الماضية في مختلف القطاعات، مشيرا إلي أن الشعب المصري هو الفائز اليوم بفوز الرئيس عبدالفتاح.



ووجه النائب عبد السلام الجبلي، التهنئة للرئيس السيسي علي ذلك الفوز المستحق، كما وجه التهنئة للشعب المصرى علي ذلك الفوز، مشيرا إلي أن نتائج الانتخابات الرئاسية التى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم، أكدت حجم المشاركة الكبيرة في الانتخابات، ما يؤكد بدوره مدي وعي المصريين بما قام به الرئيس من انحازات، وكذلك وعيهم بالتحديات الحالية التى تتطلب وجود قائدا وزعميا يقود البلاد ويحميها في تلك مواجهة تلك التحديات.



وأوضح الجبلي، أن الشعب المصري، فاز اليوم بنجاحه في معركة الوعى، التى كان يراهن البعض عليها، موجها التحية للشعب المصري الذى أعلن اصطفافه خلف رئيسه وقائده في مواجهة المخططات التى تستهدف البلاد.

وثمن الجبلي، ما أكده الرئيس السيسي في كلمته الموجهة للشعب التى قال فيها، بأن البطل في التحديات التي مررنا بها ومازلنا نواجهها هو المواطن المصري العظيم الذي تصدى للإرهاب وتحمل الإصلاح الاقتصادي وآثاره، وإعلانه تجديد العهد مع الشعب ببذل كل جهد والاستمرار في بناء الجمهورية الجديدة.