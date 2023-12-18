حزب العدل يهنئ فريد زهران على أداءه في الانتخابات الرئاسية 2024

قدم حزب العدل، برئاسة النائب عبد المنعم إمام، التهنئة لفريد زهران، على أداءه في الانتخابات الرئاسية 2024، ووعلى الثقة الكبيرة التي منحها له الشعب المصري كذلك.

وأكد حزب العدل أنه متفائل في مستقبل أفضل، ويؤكد على استمرار تبني الحزب للنهج الإصلاحي والاشتباك مع الحكومة ومنهجها وأجندة الأولويات السياسية من أجل الصالح العام وحياة أفضل للجميع ووطن آمن مستقر.

وأعرب حزب العدل، عن شكره لكل القائمين على هذه الانتخابات من القضاة والشرطة و موظفي الدولة وكذلك الهيئة الوطنية للانتخابات على جهودهم الكبيرة، وتحية لهم من القلب فرداً فرداً.

وتطلع الحزب في ممارسات تحترم وترسخ النظام الجمهوري وفلسفته عبر الحفاظ على الدستور والتزام الممارسة به فهذه واحدة من أهم دروس ٢٥ يناير والربيع العربي.

كما تطلع أن تستمر حالة الحوار الوطني وان نرى توصياته وقد تحققت، وأن يستمر نهج الإصلاح السياسي بدعم التعددية والحياة الحزبية.

كما عبر أنه أمله في أن توسيع دائرة المشاركة في القرار الاقتصادي لهذه المرحلة والاستعانة بالخبرات ولو من خارج السلطة ومؤيديها وحتى نستطيع ان نعبر منها نحو تحسين مستوي معيشة المواطن المصري وفي قلب منه أبناء الطبقة الوسطي التي تحملت الثمن الأكبر لهذه المرحلة.