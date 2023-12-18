عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب العدل يهنئ فريد زهران على أداءه في الانتخابات الرئاسية 2024

فريد زهران
فريد زهران

قدم حزب العدل، برئاسة النائب عبد المنعم إمام، التهنئة لفريد زهران، على أداءه  في الانتخابات الرئاسية 2024، ووعلى الثقة الكبيرة التي منحها له الشعب المصري كذلك.

وأكد حزب العدل أنه متفائل في مستقبل أفضل، ويؤكد على استمرار تبني الحزب للنهج الإصلاحي والاشتباك مع الحكومة ومنهجها وأجندة الأولويات السياسية من أجل الصالح العام وحياة أفضل للجميع ووطن آمن مستقر.

وأعرب حزب العدل، عن شكره لكل القائمين على هذه الانتخابات من القضاة والشرطة و موظفي الدولة وكذلك الهيئة الوطنية للانتخابات على جهودهم الكبيرة، وتحية لهم من القلب فرداً فرداً.

وتطلع الحزب في ممارسات تحترم وترسخ النظام الجمهوري وفلسفته عبر الحفاظ على الدستور والتزام الممارسة به فهذه واحدة من أهم دروس ٢٥ يناير والربيع العربي. 

كما تطلع أن تستمر حالة الحوار الوطني وان نرى توصياته وقد تحققت، وأن يستمر نهج الإصلاح السياسي بدعم التعددية والحياة الحزبية.

كما عبر أنه أمله في أن توسيع دائرة المشاركة في القرار الاقتصادي لهذه المرحلة والاستعانة بالخبرات ولو من خارج السلطة ومؤيديها وحتى نستطيع ان نعبر منها نحو تحسين مستوي معيشة المواطن المصري وفي قلب منه أبناء الطبقة الوسطي التي تحملت الثمن الأكبر لهذه المرحلة. 

فريد زهران حزب العدل العدل الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض على المحتكرين| مفاجأة في أسعار السكر والبصل بالأسواق.. تفاصيل

لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

عشان محدش يضحك عليك| أسعار جبرية لـ 7 سلع بينها السكر والأرز.. ومفاجأة من التموين بشأن الزيت

قبل ساعات من المباراة.. ضربة جديدة للنادي الأهلي قبل لقاء فلومينيسي البرازيلي

انتهاء أزمة السكر رسميًا.. الكيلو يهبط 20 جنيها دفعة واحدة بعد تحرك الحكومة

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

بالأرقام.. ترتيب عدد الأصوات لـ المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

طليقة الفيشاوي تشعل السوشيال ميديا مع زوجها الجديد| شاهد

ترشيحاتنا

ندعو الله أن يوفق الرئيس.. المؤسسات الدينية تهنئ السيسي بعد الفوز في الانتخابات

مصر التي نحلم بها.. رسائل وأولويات الرئيس السيسي في ولايته الثالثة

بوتين مهنئا السيسي بفوزه في انتخابات الرئاسة: مستعدون لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية

جمال علام: الفوز الكاسح للرئيس السيسي تأكيد على ثقة الشعب في قيادته

رسائل من الرئيس السيسي للشعب المصري عقب فوزه بفترة انتخابية جديدة|وخبراء يعلقون

حفرة تلتهم 3 أفراد بالجيزة| كشف لغز ابتلاع الأرض لمنزل على عمق 25 متراً.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. كارمن سليمان تستعرض جمالها | شاهد

إطلالة صيفية جريئة.. آمال ماهر تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير| شاهد

سعره خيالي.. حذاء أسماء أبو اليزيد بزفافها يثير ضجة على السوشيال ميديا

لوك جديد.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

فيديو

بقت عروسة.. نجمة "ذا فويس كيدز" تثير الجدل بظهورها النادر |فيديو

رفضت العالمية وحظي كان سيئا.. يسرا تكشف سر حصولها على لقب النجمة المعلبة

سر حبها لكبار السن.. حقيقة زواج غادة عبد الرازق من ثري قطري

معركة شرسة.. العالم على مشارف حرب عالمية مع القرود والبعوض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ