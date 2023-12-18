برلمانية بعد فوز السيسي بولاية جديدة : الشعب رد الجميل

هنأت النائبة شيرين عليش عضو مجلس النواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه بمنصب رئيس الجمهورية وتوليه ولاية رئاسية جديدة، مؤكدة أن الشعب المصري جدد الثقة في الرئيس لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأها منذ أكثر من ١٠ سنوات.



وأكدت عليش، في بيان لها اليوم ، أن مشاركة الشعب المصري الكبيرة في الانتخابات الرئاسية بجميع فئاته أكد للعالم وقوفه خلف قائده داعما لمسيرته نحو إرساء قواعد الأمن والاستقرار ودعم جهود الحفاظ على ما تم من إنجازات ومشروعات قومية عملاقة تخدم الوطن والمواطن وتدعم مشروع بناء الجمهورية الجديدة وبناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة له.



وأضافت عضو مجلس النواب، أن اختيار الرئيس السيسي بهذه النسبة والمشاركة غير المسبوقة من قبل الشعب المصري الذي حرص على أداء الواجب الوطني لرد الجميل والحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية ومساندتها في مواجهة التحديات الصعبة بالداخل والمحيطة بالدولة من الخارج، وحماية الأمن القومي المصري.



وثمنت عضو أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، جهود الهيئة الوطنية للانتخابات والأجهزة المعنية ورجال القضاء والشرطة المصرية والوزارات المشاركة في دعم المسار الديمقراطي لتخرج الانتخابات الرئاسية في صورتها الحضارية والمشرفة أمام العالم، وضمان النزاهة والشفافية للعملية الانتخابية، والحفاظ على حق الشعب المصري في الاختيار.