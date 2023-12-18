عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل اقتصادية النواب: الشعب المصرى هو الفائز فى الانتخابات الرئاسية

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد الحميد

تقدم الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي على فوزه بفترة رئاسية جديدة مؤكدا أن الرئيس السيسي يستحق أن يحظى بهذه الثقة الكبيرة من الشعب المصرى العظيم لأنه ما حققه من انجازات ومشروعات قومية كبرى خلال ال 10 سنوات الماضية يفوق الخيال.

قال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم : إن الفائز فى هذه الانتخابات هو كل المصريين داخل مصر وخارجها مؤكداً أن الانتخابات الرئاسية التي كانت مدعاة للفخر وعبرت عن جميع فئات المجتمع المصري كما عبرت عن مناخ الحريات والعدالة والممارسة السياسية الديمقراطية، الذي لم يكن ليتحقق لولا رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي ندعمه جميعا حتى يستكمل مشروع النهضة والتنمية لمصر.

أكد الدكتور محمد عبد الحميد أن الانتخابات الرئاسية كانت بمثابة رسالة للعالم أن في مصر شعب واع ومثقف يدرك جيدا حقوقه وواجباته، ولا يسمح لأحد المساس بها أو الاقتراب من أمنه، وأن الجميع على قلب رجل واحد من أجل الوطن واستقراره وحماية أمنه القومي خاصة في ظل التحديات الصعبة التي تشهدها البلاد وما يحيط بها من مخاطر وأزمات إقليمية.

مشيراً إلى ثقته التامة فى استمرار جموع المصريين والقوى السياسية والشعبية والحزبية الأحزاب فى الاصطفاف خلف القيادة السياسية لمواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه مصر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض على المحتكرين| مفاجأة في أسعار السكر والبصل بالأسواق.. تفاصيل

لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

عشان محدش يضحك عليك| أسعار جبرية لـ 7 سلع بينها السكر والأرز.. ومفاجأة من التموين بشأن الزيت

قبل ساعات من المباراة.. ضربة جديدة للنادي الأهلي قبل لقاء فلومينيسي البرازيلي

انتهاء أزمة السكر رسميًا.. الكيلو يهبط 20 جنيها دفعة واحدة بعد تحرك الحكومة

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

بالأرقام.. ترتيب عدد الأصوات لـ المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

طليقة الفيشاوي تشعل السوشيال ميديا مع زوجها الجديد| شاهد

ترشيحاتنا

لا يعرف كيف يتصرف.. بايدن في ورطة بعد انهيار أرقامه باستطلاعات الرأي

أمير الكويت مهنئا السيسي: نتمنى للرئيس التوفيق والسداد لمواصلة مسيرة الخير والنماء

الأهلي في المونديال.. لاعبو الأحمر يعاينون أرضية ملعب الجوهرة قبل مواجهة فلومينينسي

رئيس مجلس الأمة الكويتي: نتمنى التقدم والازدهار لمصر وتحقيق طموحات الشعب

مهنئين بالفوز.. رئيسا الرقابة والمحطات النووية: الرئيس السيسي الباعث للمشروع النووي المصري

ندعو الله أن يوفق الرئيس.. المؤسسات الدينية تهنئ السيسي بعد الفوز في الانتخابات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. كارمن سليمان تستعرض جمالها | شاهد

إطلالة صيفية جريئة.. آمال ماهر تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير| شاهد

سعره خيالي.. حذاء أسماء أبو اليزيد بزفافها يثير ضجة على السوشيال ميديا

لوك جديد.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

فيديو

بقت عروسة.. نجمة "ذا فويس كيدز" تثير الجدل بظهورها النادر |فيديو

رفضت العالمية وحظي كان سيئا.. يسرا تكشف سر حصولها على لقب النجمة المعلبة

سر حبها لكبار السن.. حقيقة زواج غادة عبد الرازق من ثري قطري

معركة شرسة.. العالم على مشارف حرب عالمية مع القرود والبعوض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ