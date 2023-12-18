وكيل اقتصادية النواب: الشعب المصرى هو الفائز فى الانتخابات الرئاسية

تقدم الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي على فوزه بفترة رئاسية جديدة مؤكدا أن الرئيس السيسي يستحق أن يحظى بهذه الثقة الكبيرة من الشعب المصرى العظيم لأنه ما حققه من انجازات ومشروعات قومية كبرى خلال ال 10 سنوات الماضية يفوق الخيال.

قال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم : إن الفائز فى هذه الانتخابات هو كل المصريين داخل مصر وخارجها مؤكداً أن الانتخابات الرئاسية التي كانت مدعاة للفخر وعبرت عن جميع فئات المجتمع المصري كما عبرت عن مناخ الحريات والعدالة والممارسة السياسية الديمقراطية، الذي لم يكن ليتحقق لولا رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي ندعمه جميعا حتى يستكمل مشروع النهضة والتنمية لمصر.

أكد الدكتور محمد عبد الحميد أن الانتخابات الرئاسية كانت بمثابة رسالة للعالم أن في مصر شعب واع ومثقف يدرك جيدا حقوقه وواجباته، ولا يسمح لأحد المساس بها أو الاقتراب من أمنه، وأن الجميع على قلب رجل واحد من أجل الوطن واستقراره وحماية أمنه القومي خاصة في ظل التحديات الصعبة التي تشهدها البلاد وما يحيط بها من مخاطر وأزمات إقليمية.

مشيراً إلى ثقته التامة فى استمرار جموع المصريين والقوى السياسية والشعبية والحزبية الأحزاب فى الاصطفاف خلف القيادة السياسية لمواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه مصر.